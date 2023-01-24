【雪梨再有酒樓結業】業主不續約 同樂軒營業至下月中

雪梨華埠酒樓「同樂軒」，所屬集團昨晚1月23日晚在社交網站宣布，該酒樓將於 今年2月13日光榮退出唐人街…將營業至2月12日晚上」。





同樂集團市場經理鄧淑鈞向SBS中文證實，同樂軒下個月中結業。





她解釋，酒樓位於的大廈，重建為辦公室，業主不肯續約，所以「無奈」被逼結業。



而同樂軒顧客朱潘敏嘉就向SBS中文表示，對於華埠再有酒樓結業，感到難過，尤其同樂軒已有30年歷史。





她說，今年與家人就在同樂軒食團年飯。而由於她的父母喜歡飲茶，所以華埠再有酒樓結業，對他們的影響較大。



朱潘敏嘉（後排右一）今年與家人於同樂軒食團年飯時與父母等家人合照。 Credit: supplied/ Monica Chu 也是澳華公益金主席的朱潘敏嘉表示，公益金今年農曆新年活動也已經安排在同樂軒舉行，原訂於下個月2月25日舉行，後來也獲酒樓方面通知，要提前舉行。





鄧淑鈞就透露，雖然同樂軒在2月中結業，但集團正物色地方重開，但在市中心的機會不大，目前考慮的地點包括雪梨北區。





對於現階段經營酒樓，鄧淑鈞承認艱難，一方面是疫情後，旅遊仍未全面恢復，遊客減少，而人手嚴重不足問題，影響就較大。





她解釋，其實現在很多人恢復出街食飯，但酒樓人手不足，「出菜也較慢」，因此雖然顧客比疫情爆發前少，但因為員工不足，所以生意整體上並沒有嚴重受影響。





她並指出，現在留學生人數減少，侍應生也很難聘請到。



酒樓所屬同樂集團市場經理鄧淑鈞表示，受人手不足影響，酒樓出菜較慢。 Credit: supplied/Zilver 同樂軒在1993年開業，當時名為滿漢，2005年改為同樂軒。





鄧淑鈞說，酒樓經營30年，有不少常客支持，都很感動。





至於曾經到酒樓的名人，就包括香港前特首曾蔭權。





鄧淑鈞回憶說，當時曾蔭權應該來雪梨開會，當日她自己也在酒樓，見到由保鏢檢查後，曾蔭權才入房就坐用膳。





她並表示，由於該酒樓贊助很多音樂會，所以幾乎到雪梨開演唱會的華人藝人，例如香港歌手張學友、容祖兒，台灣音樂人周杰倫等，都有在酒樓慶功或開記者會。



同樂軒在社交平台宣布結業。 Credit: internet