【最多退回 $750】新州路費回扣計劃今日生效

從今天起，符合條件的新州駕駛者將能夠索回數百元的過路通行費。





按政府的舒緩計劃，每年在通行費上花費至少 375 元的司機將能夠申請 40% 過路通行費回扣，回扣金額最高 750 元。





回扣退款可追溯至 2022 年 7 月 1 日，預計第一筆退款將在當局收到申請後幾天內發出。預計有50 萬名司機合資格申請計劃，而西雪梨的居民將成為計劃最大的贏家。



預計有50 萬名司機合資格申請計劃。 Source: AAP 新州大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）表示：「我們明白西雪梨的家庭、工人、技工和卡車司機為了節省交通時間，他們是高速收費公路的最大用家。」





她亦說：「這計劃適用於新州的每位司機，但我們特別鼓勵西雪梨和西南雪梨地區的司機申請，並利用這個回扣計劃的優惠。」





想申請回扣的人士需要把他們的路費賬戶鏈接到 MyServiceNSW 賬戶，退回金額將存入到申請者的指定銀行賬戶。





個體經營者可能有資格獲得額外 750 元，但這項額外退款的申請在 2 月 28 日才開放。





這項新的回扣減免計劃將取代於 6 月 30 日終止的免費及半價登記更新計劃。而在今個財政年度，司機可同時申請註冊減免和路費回扣兩項計劃。但從 2023-2024 財政年度起，只有養老金領取者可以同時申請兩項計劃，所有其他司機只可選其中一項減免計劃。





新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示：將有近額外30萬名司機受益於新的路費回扣計劃。他說：「這是一個更公平的計劃，基於駕駛者在通行費上實際花費的金額進行回扣。」





