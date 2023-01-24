南澳炸魚薯條店 部份出售瀕危鯊魚肉

阿德雷德大學研究人員分析了阿德雷德和南澳鄉鎮超過 100 間零售商的魚片 DNA，以確定出售被稱為魚片Flake，是來自哪種類型的魚。





研究報告第一作者沙拉德（Ashleigh Sharrad ）所有樣本中只有 27% 被確定為橡皮鯊（gummy shark），這種被認為可持續種群的鯊魚，同時澳洲只有兩類鯊魚，其魚肉被推薦標籤為魚片Flake，橡皮鯊是其中一類。





研究報告在《食品控制》（Food Control）學術期刊發表。





報告指，分析顯示，短鰭灰鯖鯊和雙髻鯊等四種受威脅的鯊魚，也在一些外賣店以魚片Flake形式出售。





該研究共確定了九種不同類型的鯊魚，包括一些在澳洲域中未有發現的種類。





阿德雷德生物科學教授吉蘭德斯（Bronwyn Gillanders）表示，海鮮行業的食品欺詐問題日益受關注，可能會出現貼錯標籤的情況，對人類健康、經濟和物種保護產生潛在影響。





今次的研究分析的所有魚片Flake樣本中，只有10%零售商，能夠正確識別所售魚的種類型，而 20% 的魚片標籤錯誤，其餘70%標籤含糊不清。





沙拉德指出，重要的是要注意，雖然各種各樣的魚肉都標籤為魚片Flake出售，但不能指責較小的零售商貼錯標籤，因為他們在購買散裝、加工或冷凍魚片時很可能沒有意識到是來自哪一種魚。





澳洲魚名標準建議僅使用魚片 flake 一詞，來描述橡皮鯊和新西蘭的星斑鯊New Zealand rig，但並非強制性的。





沙拉德指出，今次的研究結果強調需要更明確的國家指南或鯊魚片標籤法，以在整個供應鏈中建立信任、增加對本地可持續捕獲物的需求，以及重要的是，使消費者和零售商能夠做出明智選擇。

