超速駕駛釀兩死 雪梨M4公路今晨大塞車

新州警方表示，今日（1月24日）凌晨約12點半，在M4靠近雪梨內西區Strathfield的M4高速公路路段，發現一輛銀色Audi私家車超速行駛。警員要求停車，但對方不予理會。





一名警員隨即駕駛警車追趕，兩車追逐約2公里後，私家車在靠近Homebush路段撞到欄杆上，並衝出路面，鏟過樹叢後在公路上翻側起火。





警員嘗試將車內兩人救出，有路過的休班警員和司機協助，但未成功。消防車到場將火救熄後，發現兩人已身亡。死者身份仍在調查中。



署理助理警務處長Adam Whyte指涉事車輛當時超速駕駛，但沒提及具體速度。





「（警員截停時，該車輛）速度沒有變化，繼續超速。速度本身將會是調查的一部份。幸好未有其他車輛受影響。」





當局封鎖M4公路，導致今晨出現擠塞。事發6小時後，三條西向車道仍有一條需要關閉，南北雙向公路的出口也不准通行。





新州警方有關於追逐超速車輛的內部指引。在發生多宗警車追逐後的車禍後，警方被批評不向公眾披露相關的指引細則。

