新州推出好司機獎賞計劃 可豁免罰款或加分

新州政府今日（1月18日）承諾，連任之後將從4月3日期實施，允許三年內無駕駛違規的司機可以獲得一次豁免因輕微駕駛違規導致的罰款。





這些輕微違規行為包括：罰款124元的低速或超速駕駛、罰款275元的違反禁止左轉或右轉的標誌、罰款2200元的在巴士專用線上行駛，以及沒在停車牌前停車、沒掛L或P牌、16歲以上乘客沒扣安全帶等。





超速、闖紅燈、使用手機等嚴重違例則不在此列，而良好司機僅獲免除罰款，仍會被扣分，而且每3年只有一次豁免罰款的機會。



新州政府去年因拆除測速相機告示牌而引起爭議。 Source: Getty / CarAdvice/Getty image 當局的承諾是緊隨反對黨的做法。工黨昨天表示，如果當選，表現良好的司機在12個月內可以恢復1分的被扣分數。目前司機每三年才能重置一次分數。





工黨領袖柯民思（Chris Minns）說：「是時候讓安全重返道路規則的重心，而非罰款收入。工黨的規則很簡單：安全駕駛就有分加。」





不過，大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）就批評，過去5年有三份之二的致死車禍是由超速駕駛引致，工黨的措施是縱容違例司機。





「自由黨和國家黨的政策是獎賞好司機，真正地把安全放在首位，不像工黨是幫助那些在釘牌邊緣的嚴重違規者。」



