安全駕駛可以換積分！創意App推出好司機獎賞計劃

用戶在開車前開啟該程式，它便會利用GDP定位數據，獲知司機有否在特定路段遵守限速，包括學校區域。它也能獲知司機是否在行車過程中使用手機，以及是否在長途駕駛中每兩小時停車休息一次。





該程式為司機遵守交通規則的行為積分，平均每25分鐘安全駕駛可以儲15分，儲到2200分時還會贈送一張50元的禮品卡。





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然後，積分可以在超過200間商鋪換取禮品卡，包括Coles、Woolworths、Big W、Bunnings和Kmart等，Mobil、Ampol加油站等都參與這個「獎賞計劃」。





Iconic服裝店是最受歡迎的積分兌換商鋪，200分就可換到八折優惠卡。



「KSafe」程式由企業家Rick Markham投資。程式員Blake Robinson表示，該程式的構想是用獎勵代替懲罰，以減少交通事故：「（當局的）方法一直都是揮舞『大棒』，但『大棒』沒用，所以我們掛起『胡蘿蔔』。」





「全國的澳洲人每小時為超速繳交12萬元的罰款。這（懲罰）不奏效。所以我們做的是為（人們）每天的開支提供獎勵，這是正向的助力。」





該程式的記錄顯示，自5個月前推出以來，用戶的安全駕駛積分提高了兩成，其中速度方面的積分增加了23%。





「KSafe」其中一名用戶、維州音樂人Samantha Sharp表示，她用了數月後發現自己的駕駛習慣有了改變。「我總是小心超速，但我只是超速一兩公里它都會提示。」





「你小心開車，它會獎勵你。我喜歡被誇獎我做得好。」





資訊安全問題方面，程式員Robinson表示駕駛數據是屬於用戶本人，不過警方有權獲取，而如果用戶牽涉到交通事故，也可以用數據作為自己沒有超速或使用手機的證明。

