學術界關注「人工智能作弊法」：有大學講師稱兩成學生使用

來自墨爾本的迪肯大學 (Deakin University) 傳播學系講師 Sally Brandon 表示，近五份之一的畢業論文及功課評估中發現了人工智能的協助。使用人工智能技術，在學業上是參考？還是作弊？再度引發社會的關注。Sally Brandon 在其評分的 54 份夏季研究生論文中，通過軟件檢測發現其中 10 份有顯著的、可檢測到的人工智能協助！這是近五年來發現的作弊的最高比率。





最新的聊天人功智能軟件 ChatGPT，因其功能可以躲避抄襲檢測工具，引起了學術界的高度關注！和一般大學教授及講師無異，Sally 使用的軟件可以檢測出一系列的人功智能機協助下修改過的原文。Sally 現正在等待確認，她使用軟件檢測器的結果是否會被算作正式的違反學術誠信的證據。她直言最富爭議性的是，教育工作者如何根據這項技術修訂評估結果，以便能夠公平和準確地評估學生的能力。



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西澳科廷大學 (Curtin University) 的法律系高級講師 Dr. Anna Bunn 說，這種聊天軟件將「徹底改變」教育，但這並不是應該追求的教育！但其提供的答案似乎是以美國的文化為中心。當 Anna 要求人工智能回答一個關於澳洲法律特有的過失侵權行為問題時，出現了不準確的事實和引述。Anna 表示確實讓她擔心，因為這類軟件將徹底改變教育工作者的評估方式，Anna 建議或許有一天將尋求增加口頭評估，作為學生成績的一部份。





新南威爾士大學 (University of New South Wales) 的商學院副院長 Professor Dilan Thampapillai 曾嘗試用聊天人工智能軟件進行了幾次搜索，也發現它在多個結果中錯誤地識別了資訊。ChatGPT 目前不能使用 Google 等搜尋引擎，而是從學術網站上獲取資訊，包括 Trove。其他類似的軟件，包括 ChatSonic，可以在其回復中使用 Google 的實時數據。





Beep Media 的數碼製作人 Andrew Wrathall 要求這類軟件寫一篇關於哈雷彗星在維州出現的參考文章。 他發現該聊天人工智能編造了學術網站 Trove 的參考資料，並虛假引用了從其他報紙和文章中的引文。Andrew 認為，正在發生的事情是人工智能學習在單詞之間建立了關聯，並且正在從記憶中檢索這些關聯，以利用語法規則創造一篇看起來真實的文章，但人工智慧不知道這句話不是事實。





科廷大學副教授 Professor Nik Thompson 本身是一位電腦科學 (Computer Science) 的専家，他認為 ChatGPT 擅長對簡單的提示產生連貫的反應，如簡短的報告，但仍然沒有批判性思維和分析的能力。如果教育工作者現在受到啟發，重新思考教學中評估的結構和作用，創造出建立在這些高層次技能基礎上的真實評估，可能有效阻嚇學生使用這類人工智慧的軟件。





