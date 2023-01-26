【捲土重來?】 澳洲再成中國投資者首選地 預計將投48億海外購房

一項關於海外購房意向調查發現，來自中國大陸內地和香港的投資者在2023年財年將會在海外房地產市場投入約48億澳元。
據Domain房產網報導，隨著農曆新年假期，大量想到海外購房的中國人在重新獲取護照和簽證下，已飛到澳洲，相信購房熱潮即將復甦。據報導，澳洲仍是中國客人在海外購房的首選地，其次是美國和加拿大。
亞洲房地產科技集團 Juwai IQI 行政總裁安薩里（Kashif Ansari）表示：「中國在短短幾週內由封閉變成完全開放，大部分中國人是自三年疫情以來首次赴海外買房。他們對海外房地產市場的投資的熱情逐步復甦。」
澳洲外國投資審查委員會（FIRB）的報告顯示，中國內地和香港合計批准投資在澳洲房屋和公寓的資金是越南的五倍。
在雪梨和上海擁有業務的房屋代理中介Plus Agency公司表示，如果按投資數量而不是價值計算，來年有 3780 項批准的投資提案，這個數字是越南的 516 項的七倍多。首要目標是墨爾本、雪梨、布里斯本、珀斯和黃金海岸。
預計將有大批中國投資者來澳購房。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
Plus Agency公司表示，他們現時每天有5至6組中國買家預約看房，部分人希望買房自住，部分人作投資用途。當中以樓花較受歡迎，因他們需要時間將資金從中國轉移來澳。
觀乎澳洲現時房價正在下跌，中國客人的資金湧入相信會讓疲軟的房價出現反彈。與此同時，來澳的移民工人和海外學生人數相應增加，意味著租房需求將繼續飆升，使租金繼續上漲。
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