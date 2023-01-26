【捲土重來?】 澳洲再成中國投資者首選地 預計將投48億海外購房

隨著中國對國際旅遊限制的放寬，澳洲房地產業界預計將有大量中國客人來澳購房。報告指出澳洲仍是中國客人在海外購房的首選地，其次是美國和加拿大。

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預計將有大批中國投資者來澳購房。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

一項關於海外購房意向調查發現，來自中國大陸內地和香港的投資者在2023年財年將會在海外房地產市場投入約48億澳元。

據Domain房產網報導，隨著農曆新年假期，大量想到海外購房的中國人在重新獲取護照和簽證下，已飛到澳洲，相信購房熱潮即將復甦。據報導，澳洲仍是中國客人在海外購房的首選地，其次是美國和加拿大。


亞洲房地產科技集團 Juwai IQI 行政總裁安薩里（Kashif Ansari）表示：「中國在短短幾週內由封閉變成完全開放，大部分中國人是自三年疫情以來首次赴海外買房。他們對海外房地產市場的投資的熱情逐步復甦。」

澳洲外國投資審查委員會（FIRB）的報告顯示，中國內地和香港合計批准投資在澳洲房屋和公寓的資金是越南的五​​倍。

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預計將有大批中國投資者來澳購房。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
在雪梨和上海擁有業務的房屋代理中介Plus Agency公司表示，如果按投資數量而不是價值計算，來年有 3780 項批准的投資提案，這個數字是越南的 516 項的七倍多。首要目標是墨爾本、雪梨、布里斯本、珀斯和黃金海岸。


Plus Agency公司表示，他們現時每天有5至6組中國買家預約看房，部分人希望買房自住，部分人作投資用途。當中以樓花較受歡迎，因他們需要時間將資金從中國轉移來澳。


觀乎澳洲現時房價正在下跌，中國客人的資金湧入相信會讓疲軟的房價出現反彈。與此同時，來澳的移民工人和海外學生人數相應增加，意味著租房需求將繼續飆升，使租金繼續上漲。

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Published 26 January 2023 at 1:20pm, updated an hour ago at 1:33pm
By Natalie Yeu
Source: SBS