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德國美少女健身KOL：如何在幾年間登上福布斯富豪榜

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Pamela Reif. Source: Instagram / @pamela_rf

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Published 4 January 2023 at 8:34am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

夏天一到，展示好身材成了很多人的必修課。疫情令很多人減少去健身室，而選擇在家透過社交媒體學習健身。今日鐳射全方位張艾利和大家介紹一位來自德國的美少女健身教練，如何在短短幾年間，成為全球人氣健身界KOL，收入更過億登上《福布斯》30歲以下富豪榜。

Published 4 January 2023 at 8:34am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
今集的主角是來自德國的女孩 Pamela Reif，在人生的前 15 年過著平凡的生活。在她的城市 Karlsruhe（喀斯魯），母親開着一家服裝店，父親則是攝影師，家中還有個大她 5 歲的哥哥。高中時，Instagram 在年輕人當中已經風靡，Pamela 也趕上潮流，經常上載自拍，分享美食和風景。很快她發現，Instagram 上的照片有許多標籤，只要加上「健身」這一標籤的照片，點贊遠比她發張自拍要高。

從那時起，她開始有計劃地健身，將自己身體的變化分享在 Instagram 上，粉絲量馬上有了躍升，從默默無聞增長到了 50 萬。與此同時，17 歲的 Pamela 高中畢業了。她在公開考試中獲得了最高等級，這意味着可以選擇任何自己想讀的大學專業。

兩條路放在她面前：聽父母的話去讀大學，選擇當醫生、律師這樣職業的鐵飯碗，做傳統定義上的行業精英；或者繼續做健身KOL，投入「花無百日紅」的健身界，遠離循規蹈矩的上班族生活。永遠走在新鮮刺激的路上。帶著家人對於「不正經職業」的誤解，Pamela 最終選了後者，在她眼中，社交網絡才是她的未來。

2016 年，Pamela 發出了第一支健身教學影片，收到了轟動的反饋，幾百萬人每天都盼着她更新，在屏幕前和 Pamela 一起鍛鍊成了年輕人的一種運動新潮流。抓住這個熱度上升的時機，Pamela 加緊拍攝健身影片，一邊推出自己專屬的訓練計劃「Pamstrong」，一邊在 2017 年出了一本書《Strong & Beautiful》，分享她的健身心得；還與德國知名內衣品牌 Hunkemöller 合作，推出了自己的內衣系列。
同時，在粉絲到達百萬之後，她與最頂尖的 MCN 公司 Pulse Advertising 簽約，成為網上KOL。縝密的商業佈局，讓 Pamela 在 2019 年進入了「30 歲以下 30 人」的富豪榜，還登上《福布斯》的封面。這一年她只有 23 歲。

過去三年，許多人的工作和生活受到疫情影響而全面停滯時，Pamela 迎來了她事業的第二次飛升。大家閉門不出，意味著無法每天去健身房和户外運動，僅靠一張瑜伽墊就能在家實現日常訓練的 Pamela Reif 影片，有了更多的支持者 。

許多人喜歡 Pamela 的健身影片，因為她選的背景音樂好聽，練習強度合適，而且不需要複雜的器械，找塊空地攤開瑜伽墊就能練。每集影片 10-15 分鐘的時長，也很適合忙碌的都市人利用碎片時間。

Pamela 認為想要真正減肥或是保持身材，飲食習慣也很重要啊！就算你今晚來了興致，跟著 Pamela 堅持跳完了這 10 分鐘，然後出門去大吃一頓火鍋，長此以往不但瘦不下來，也並不健康。無論你是想減肥還是只是想跟著 Pamela 動一動，良好的飲食習慣才是健康身材的基礎。對於健身這件事，Pamela 自己說過一句話：「做好自己的事，別聽那些人指手畫腳 —— 即使他們有權做決定。」

所以，在自己現有的一切基礎上做到最好，每次進步都與自己比較，適當的「躺平」才是人生哲理。
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