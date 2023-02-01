出軌男疑因分居妻與中餐東主有染 上門錘擊打死情敵棄宅

2020年1月31日，一名56歲的 China Bar 中菜餐廳老闆被家人發現倒臥位於維州 Templestowe Lower 家中，家中滿地鮮血。





檢察官吉布森（Mark Gibson KC）周二（2023年1月31日）向維州最高法院表示，男死者 Yoke Onn Chi（音譯：池）是 Northland Shopping Centre China Bar 中菜餐廳老闆。





男被告 Alexander MinVui Wong（音譯：王）早前發現已暫時分居的妻子Penny 與她的老闆（死者Yoke Onn Chi）二人之間的短信，認為二人有染。





據報，王通過池家的車庫進入其住宅，等候池餐廳關店後回家，然後以橡皮錘將池打死並棄屍在住宅內。





事發前數月，由於王對婚姻不忠，與妻子 Penny 婚姻破裂。而妻子在發現王出軌後，與中菜餐廳老闆池姓男子同居大約四個月。





直至事發兩周前，Penny 離開澳洲回馬來西亞，她離國前曾答應王不會再聯絡池，並把手機交給王。可是王發現池姓男一直給妻子打電話及發短信。被告隨後告訴友人，他要給死者一個「教訓」。





檢察官表示，王曾告訴友人：對我來說，跟他單對單「隻揪」不是問題。





被告王姓男子不承認謀殺指控，他於周二首度出庭應訊。檢方吉布森會向陪審團提出一系列證據。





據閉路電視所示，死者於當日晚上 9 點 15 分左右離開餐廳停車場，及後開車回家。警方最初認為這可能是爆竊案，賊人襲擊屋主致死，因為死者錢包和當日餐廳現金收入，連同他的 iPad都不見了。





檢察官亦表示，案發時沒有目擊者看到王襲擊死者，但結合 DNA 證據、閉路電視、短信和證人陳述等證據，拼湊出的證據，可供陪審團分析這單案件。





案件將於周三繼續，由法官克勞徹（Michael Croucher）主審。

