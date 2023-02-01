【狂野時速真人版】南澳20歲「L牌仔」超速 破「兩項紀錄」

一名20歲的L牌學車男子，本周一（1月30日）傍晚6點半在阿德雷德北區Waterloo Corner的North-South Motorway公路上高速駕駛一輛無車牌的Holden工程車，速度最高達到每小時253公里。





該路段限速110公里，因此該男子超速多達143公里，而253公里也是南澳錄得的馬路最高時速。





南澳警方表示，當時有警員在現場測速，儀錶顯示的車速高得驚人。「一小段距離後，工程車出現機器故障，警員才追得上司機並與其談話。」



警方錄得車速高達每小時253公里。 Credit: SA Police 最終車輛因不堪負荷而拋錨，警員得以拘捕該名報住Smithfield的「學神」，當時他車中還有一名無駕照的乘客。





男子在藥物檢測中呈陽性，被即時停牌12個月，扣車28天，將於稍後提堂。





在新州的「巴瑟斯特1000公里V8超級房車耐力賽」(Bathurst 1000) 中，賽車手的最高車速約為250公里，而車輛可承載最高300公里。

