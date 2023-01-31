【惹禍上身】新州俱樂部協會行政總裁點解突遭解僱？

新州在3月25日將會舉行州選舉， 而兩大政黨最近亦紛紛公布他們的選舉政綱。其中，新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet)早前宣布，如果再次當選，該黨會在新州俱樂部（即一些club）內的賭博場所，引入無現金博彩卡以防止病態賭徒沉迷賭博和防止不法分子使用老虎機洗黑錢。





不過，新州俱樂部協會（ClubNSW ）行政總裁蘭迪斯 (Josh Landis)似乎並不太歡迎州長佩洛德的這項建議，而他亦對有關政策作出公開回應，並佩洛德的宗教信仰與他對賭博的改革建議混為一談，結果導致蘭迪斯被新州俱樂部即時解僱。





蘭迪斯早前在回應時表示，佢認為州長佩洛德在推動新州使用無現金博彩卡的做法，是『出於他保守的天主教直覺』來做決定。





蘭迪斯在昨天（31／1）出版的雪梨晨鋒報上表示：『我認為可以公平地說，州長佩洛德對這個問題所知的是甚少，並且是根據他保守的天主教徒的直覺來行事，而不是基於證據。』





而他這番言論，亦引起了州長的回應。 佩洛德表示，蘭迪斯的評論是冒犯了州內所有有信仰的人。同時，有關評論亦非常之不恰當。





佩洛德又表示：『我們是生活在一個很寬容的州及國家之內，而在一個現代化的澳洲，是沒有可能會出現類似的言論。』





之後蘭迪斯亦撤回評論，並私下向佩洛德道歉。他亦發表一份公開聲明說：『我想藉此機會為所造成的任何冒犯毫無保留地作公開道歉。』





蘭迪斯又表示，他只是回應有關總理『這麼堅持』要引入強制性無現金博彩卡及其他對博彩業進行改革的一個問題。





他又說，有關言論並不是有預先想過的，也不是故意的人身攻擊。





蘭迪斯亦表示『相反來說，有關言論是一個非常差的嘗試來試圖解釋(推行)有關政策是缺乏證據，而州長是一個有道德的人，而他只是本質上想幫助那些對自己造成傷害的人』。





而在蘭迪斯正式道歉之前，一直批評新州俱樂部協會的獨立議員格林威治 (Alex Greenwich)就表示，蘭迪斯是不應該再擔任行政總裁一職，又指對方是時候要離職了。





同時，反對黨領袖柯民思（Chris Minns）亦要求蘭迪斯辭職。之後，新州俱樂部協會董事會召開了緊急會議， 並於昨天下午發表聲明， 指他們『經過慎重考慮後，董事會決定立即終止蘭迪斯在新州俱樂部協會的工作。』





聲明又指：『董事會感謝蘭迪斯在過去超過 15 年為該行業提供了模範的服務，他亦帶領該協會經過一些非常困難的時期，而董事會是真誠祝願他未來的發展是一切順利。』





其實，問題賭博已經成為在 3 月 25 號州選舉前一個熱門議題，而根據新州罪案委員會（NSW Crime Commission）的一份報告發現，每年有數十億元的黑錢是透過老虎機來洗錢，所以，新州兩大政黨亦要面臨引入無現金賭博的壓力。





新州俱樂部協會亦在星期一（30／1）公布了一項行為準則，提議對該行業進行一系列改革，包括禁止嫌疑罪犯進入俱樂部以避免政府引入強制性無現金博彩卡的措施。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。