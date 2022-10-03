新州賭徒玩博彩老虎機 日輸2700萬元

新州賭博人士在酒吧及會所設置的博彩老虎機，輸去2700萬元一日，即平均每小時輸100萬元。

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新州投注人士在博彩老虎機，平均每小時輸100萬元。 Source: AAP

新州酒類及博彩處（Liquor and Gaming NSW）的新數據顯示，雪梨西南區的博彩老虎機，吸金力最強，賭博人士3個月共輸去218,431,489元。而新州鄉鎮地區，Southern Riverina的梅里河（Murray River）區，博彩老虎機的比率最高，平均每13人，就有一部博彩老虎機。

新州酒吧及會所在今年的3個月內，博彩的收益，及投注減除獎金，達到24億元，在博彩稅方面繳付2.39億元。

這項收益比2019年，爆發疫情前的同期增加，而新州的博彩老虎機目前減少4000部。

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在地方政府管轄區LGA方面，雪梨西區費菲（Fairfield）市，今年3月1日至5月31日的3個月，投注人士在會所博彩老虎機，共輸去1.411億元。

雪梨西南區Canterbury-Bankstown酒吧的老虎機，今年1月1日至3月31日3個月，報告賺取投注人士共9370萬元。

會所及酒吧的要報告的時期不同。

至於博彩老虎機與人口比例，最高地區是新州南部鄉鎮梅里河區，人口12,850，就有998部博彩老虎機。

相比之下，整個新州大約每 93 人有一部酒吧或會所的博彩老虎機，而雪梨市議會地區，就每 59 人就有一部。
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【定居指南】新冠疫情對賭博行為的影響

根據全新州酒吧及會所3個月的博彩老虎機收益，也是賭徒輸錢最多的10大地方政府管轄區LGA，除了雪梨以北的中岸區Central Coast，其餘都是在大雪梨區。
  • Canterbury-Bankstown: 218,431,489元
  • Fairfield: 210,299,409元
  • Cumberland: 145,876,335元
  • Blacktown: 115,590,459元
  • Sydney: 101,376,451 元
  • Central Coast: 95,979,574元
  • Parramatta: 72,659,636 元
  • Georges River: 71,520,539元
  • Penrith: 70,692,455元
  • Campbelltown: 64,838,887元
有新州學者建議，使用人臉識別技術，辨認問題賭徒，阻止他們進入博彩區賭博。

在南澳，授權經營的30部或以上博彩老虎機的場所，必須安裝經批准的人臉識別裝置，以識別被禁止的顧客。

其他州和領地也提出了類似的解決方案。

任何受到賭博負面影響的人，可以聯絡：

新州的
多元文化問題賭博服務
(Multicultural Problem Gambling Service)，提供免費電話或面對面諮詢服務，並可以選擇適合的語言，資料保密，電話為1800 856 800。

維省華人賭博關懷協會，免費熱線電話1800 881 663，或者登入ch.cgci.org.au。

Gambler's Help，獲得免費和保密的網上、電話和面對面服務。可以打免費電話 1800 858 858 (24小時7天工作) 或登入 gamblershelp.com.au。
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Published 3 October 2022 at 1:54pm
By Wyee Yeung
Source: SBS