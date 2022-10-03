新州賭徒玩博彩老虎機 日輸2700萬元

新州酒類及博彩處（Liquor and Gaming NSW）的新數據顯示，雪梨西南區的博彩老虎機，吸金力最強，賭博人士3個月共輸去218,431,489元。而新州鄉鎮地區，Southern Riverina的梅里河（Murray River）區，博彩老虎機的比率最高，平均每13人，就有一部博彩老虎機。





新州酒吧及會所在今年的3個月內，博彩的收益，及投注減除獎金，達到24億元，在博彩稅方面繳付2.39億元。





這項收益比2019年，爆發疫情前的同期增加，而新州的博彩老虎機目前減少4000部。





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在地方政府管轄區LGA方面，雪梨西區費菲（Fairfield）市，今年3月1日至5月31日的3個月，投注人士在會所博彩老虎機，共輸去1.411億元。





雪梨西南區Canterbury-Bankstown酒吧的老虎機，今年1月1日至3月31日3個月，報告賺取投注人士共9370萬元。





會所及酒吧的要報告的時期不同。





至於博彩老虎機與人口比例，最高地區是新州南部鄉鎮梅里河區，人口12,850，就有998部博彩老虎機。





相比之下，整個新州大約每 93 人有一部酒吧或會所的博彩老虎機，而雪梨市議會地區，就每 59 人就有一部。



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根據全新州酒吧及會所3個月的博彩老虎機收益，也是賭徒輸錢最多的10大地方政府管轄區LGA，除了雪梨以北的中岸區Central Coast，其餘都是在大雪梨區。



Canterbury-Bankstown: 218,431,489元



Fairfield: 210,299,409元



Cumberland: 145,876,335元



Blacktown: 115,590,459元



Sydney: 101,376,451 元



Central Coast: 95,979,574元



Parramatta: 72,659,636 元



Georges River: 71,520,539元



Penrith: 70,692,455元



Campbelltown: 64,838,887元



有新州學者建議，使用人臉識別技術，辨認問題賭徒，阻止他們進入博彩區賭博。





在南澳，授權經營的30部或以上博彩老虎機的場所，必須安裝經批准的人臉識別裝置，以識別被禁止的顧客。





其他州和領地也提出了類似的解決方案。





任何受到賭博負面影響的人，可以聯絡：





新州的 多元文化問題賭博服務 (Multicultural Problem Gambling Service)，提供免費電話或面對面諮詢服務，並可以選擇適合的語言，資料保密，電話為1800 856 800。





維省華人賭博關懷協會，免費熱線電話1800 881 663，或者登入ch.cgci.org.au。





Gambler's Help，獲得免費和保密的網上、電話和面對面服務。可以打免費電話 1800 858 858 (24小時7天工作) 或登入 gamblershelp.com.au。

