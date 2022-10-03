英國今晚發售女王紀念幣 專家教你如何在澳洲購買

英國皇家鑄幣部門早前公佈，新君主查理斯三世的硬幣頭像設計已確認，而首先推出的將會是一套三款的新硬幣，包括兩枚5英磅和一枚50便士。三枚硬幣的正面是查理斯，而背面是紀念英女王的圖案。





當中兩枚5英鎊硬幣，一枚是英女王的年長頭像，寫著其生平年份1926至2022年；另一枚包含她年輕時和年長時的樣貌。50便士的背面設計，則和1953年英女王加冕時的硬幣圖案一樣。





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新硬幣的正面圖案。 Credit: UK Royal Mint 來自珀斯的硬幣專家坎迪亞（Joel Kandiah）預計網站會被逼爆：「他們有很好的排隊系統，但對這些硬幣的需求會非常誇張......我認為澳洲人可以迅速行動，那很有入手價值。」





儘管這套紀念幣稍後也將會在澳洲發售，但他相信需求仍會高企。「我覺得澳洲的需求會很高，我不會預測其價值。」





至於紀念幣的售價，坎迪亞估計會一套15磅，如果推出金幣和銀幣款式的話，可能會去到50磅，但具體價格還是要等英國方面公佈。





他亦教路，澳洲人上網購買非常簡單，可以直接下單，等兩三個星期便會運到。「比起我們很沒用的鑄幣廠，他們這些做得非常好。」





有興趣的人士可以事先登入英國皇家鑄幣部門網頁，在底部用電郵地址登記。等到澳洲東岸時間今晚7點（昆州6點、西澳4點、南澳6點半、北領地5點半）再次登入並參與排隊購買。

