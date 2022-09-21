【英女王逝世】這些澳洲硬幣價值暴漲逾兩百倍！

英女王逝世後，鑄有女王頭像的硬幣如何處理、價值幾何，一直是坊間關心的話題。來自珀斯的硬幣專家坎迪亞（Joel Kandiah）就這些問題在社交平台TikTok發佈的吸引了逾10萬觀看。
他表示，當局推出的多款有特殊圖案的硬幣，在女王逝世後價值應聲上漲，而其中兩款更在女王喪禮後24小時內暴漲到面額的200倍。
2012年「紅色罌粟花」圖案和2013年「紫色皇冠」圖案的2元硬幣，本身在硬幣收藏市場已炙手可熱。坎迪亞表示，其中一枚在女王喪禮當晚，賣出了創紀錄的400元高價，然後一夜之間，兩款硬幣總共增值超過550元。
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「紫色皇冠硬幣......在女王逝世消息傳出後價格馬上漲了三至五成，然後保持穩定。皇冠硬幣的高需求也帶動了紅色罌粟花。自從女王逝世後，狀況完好的（這些）硬幣從310元漲到了400元！」
坎迪亞指，硬幣的高價值是因為其低流通量。「它們是澳洲歷史上最少的彩色2元硬幣。紅色罌粟花只有50.3萬枚，僅佔2元硬幣總量的0.05%......紫色皇冠有99.5萬枚。」
2012年「紅色罌粟花」圖案和2013年「紫色皇冠」圖案的2元硬幣。 Credit: TikTok
他無法預料價值會上漲到幾多，但相信會繼續攀升。「（紅色罌粟花）在2019年大約40元，然後在2021年3月迅速升到145元，而現在400元。即使是用過的掉色的也賣出了150元。」
他自己已留意紅色罌粟花10年，從未見過其在市面出現，最終在今年4月以200元從其他收藏者處購入一枚，價格不足半年以翻一倍。
除了上述兩款硬幣，今年的「白金禧年」50仙硬幣以及2019年從年輕到年老的全套女王頭像硬幣也價格飆升。前者發行了7萬枚，後者發行了1.4萬套。坎迪亞在女王逝世那個周末以75元買了一套，一星期便漲到了180元。
不過，並非所有印有女王頭像的貨幣都價值見漲，比如5元和1元紙幣。「因為發行太多了，數以百萬計。」
如何得知手中的硬幣價值幾何呢？坎迪亞教路，首先可以查閱硬幣收藏書籍《Renniks Australian Coin & Banknote Values》。「雖然市場變化很快，但這書本仍可以給你一個初步了解。」
今年的「白金禧年」50仙硬幣以及2019年全套女王頭像硬幣。 Credit: Royal Mint
其次是在網購平台搜索，了解近期哪款硬幣熱銷及其售價。「如果還是不確認，可以找一位收藏者。他們會讓你有更好了解，並幫你估值。」
至於手中有珍貴硬幣是應該出售還是收藏，他認為這是由擁有者自己決定，「取決於你想要短期收益還是長期收藏」，而他自己會選擇收藏，「我收藏硬幣的設計款式。因為那些硬幣很稀有，數量很少，價值永遠都會堅挺。」
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