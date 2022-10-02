【專家教路】如何減低夏令時間實行影響健康

全澳多個地區，今日（10月2日）開始實施夏令時間，有關注組織指出，時鐘調較，可能會擾亂睡眠模式，生物鐘也可能受影響。

Members of the public are seen at sunrise in Bronte, Sydney in July this year.

At 2am local time on Sunday, Victoria, NSW, Tasmania, South Australia, and the ACT will fast forward to 3am. Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE

澳洲的夏令時間在10月第一個星期日展開，所以在今日10月2日，10月份第一個星期日，時鐘在凌晨兩點，會撥快1小時，到3點，直到翌年4月第一個星期日凌晨3點，時鐘會撥回1小時，到兩點，恢復標準時間制。

維州、新州、塔州、南澳和首都領地，都實行夏令時間，而昆州、北領地和西澳，就全年都採用標準時間制。

採用夏令時間，是盡量利用多一小時的日光，但睡眠健康基金會（Sleep Health Foundation）表示，如果沒有做好準備，也會失去一小時的睡眠。
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時鐘調較如何影響睡眠

一般來說，調較時鐘會擾亂睡眠模式，而今日實行夏令時間，就「失去」一個小時，這通常比在4月份恢復標準時間制「獲得」一個小時更難適應。

睡眠健康基金會解釋，因為我們的晝夜節律，身體內的 24 小時周期，是配合光明和黑暗的環境周期，而當生物鐘編為睡眠時間，但要起床活動，就未能與生物鐘同步。

基金會在網上指出，在時鐘調較時，體內生物鐘或 24 小時晝夜節律也必須適應，雖然大多數人這樣做會無問題，但當身體適應新的時間框架時，困倦的可能就會增加。

基金會表示，對於通常沒有足夠睡眠的人，例如患有睡眠障礙或要輪班工作，可能會發現更難以適應，而兒童也需要更長的時間去適應。 

夏令時間實行如何影響健康

雖然有些人認為夏令時有好的方面，例如更多的日光時間，但也有人認為會產生問題。

很多研究已經證實，睡眠與整體身心健康息息相關。睡眠不足，除了影響注意力和情緒，也與心臟病、高血壓和糖尿病等疾病有關 。

大規模的研究表明，慢性睡眠障礙也是導致出現心理健康問題的重要風險因素 ，如抑鬱、焦慮和創傷後應激障礙。

一些研究顯示夏令時的短期影響，可能包括更短的睡眠時間以及更差的表現和健康狀況。

根據一項到 2020 年的 20 年的研究， 顯示春季夏令時間開始時，維州院外心臟驟停的發生率 立即上漲 13%，並在實行夏令時間頭兩天保持較高水平。

至於夏令時間的慢性影響， 越來越多的研究顯示，「生物鐘」和「社交鐘」之間的時間差異，與較低的預期壽命和出現認知問題有關。

關於如何適應夏令時的提示

睡眠健康基金會建議，在要實行夏令時間前的三到四日，提前 15 到 20 分鐘上床睡覺。 在星期六和星期日早上，提前 30 分鐘設置鬧鐘，有助於為星期一的早起做準備。
至於實施夏令時間後的適應，基金會建議，在第一日早上醒來時，讓臥室盡可能明亮，並在早晨到戶外曬太陽，和/或在戶外鍛煉。

同時，基金會也建議，除了每晚睡 7 到 9 個小時外，盡量避免在睡前鍛煉，也要避免在睡前或晚上喝咖啡、茶或其他含咖啡因的飲品和吸煙。

昆州再排除會採用夏令時間

在 2 月，布里斯本市長呼籲對夏令時間進行另一次公投， 州政府廳長達芙（ Yvette D'Ath） 拒絕這個想法。 她當時表示，「州政府聽取了昆州人的意見，他們之前曾表示他們不想實行夏令時間。」
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Published 2 October 2022 at 5:30pm
By Wyee Yeung
Source: SBS, AAP