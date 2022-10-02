【專家教路】如何減低夏令時間實行影響健康

澳洲的夏令時間在10月第一個星期日展開，所以在今日10月2日，10月份第一個星期日，時鐘在凌晨兩點，會撥快1小時，到3點，直到翌年4月第一個星期日凌晨3點，時鐘會撥回1小時，到兩點，恢復標準時間制。





維州、新州、塔州、南澳和首都領地，都實行夏令時間，而昆州、北領地和西澳，就全年都採用標準時間制。





採用夏令時間，是盡量利用多一小時的日光，但睡眠健康基金會（Sleep Health Foundation）表示，如果沒有做好準備，也會失去一小時的睡眠。



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時鐘調較如何影響睡眠

一般來說，調較時鐘會擾亂睡眠模式，而今日實行夏令時間，就「失去」一個小時，這通常比在4月份恢復標準時間制「獲得」一個小時更難適應。





睡眠健康基金會解釋，因為我們的晝夜節律，身體內的 24 小時周期，是配合光明和黑暗的環境周期，而當生物鐘編為睡眠時間，但要起床活動，就未能與生物鐘同步。





基金會在網上指出，在時鐘調較時，體內生物鐘或 24 小時晝夜節律也必須適應，雖然大多數人這樣做會無問題，但當身體適應新的時間框架時，困倦的可能就會增加。





基金會表示，對於通常沒有足夠睡眠的人，例如患有睡眠障礙或要輪班工作，可能會發現更難以適應，而兒童也需要更長的時間去適應。



夏令時間實行如何影響健康

雖然有些人認為夏令時有好的方面，例如更多的日光時間，但也有人認為會產生問題。





很多研究已經證實，睡眠與整體身心健康息息相關。睡眠不足，除了影響注意力和情緒，也與心臟病、高血壓和糖尿病等疾病有關 。





大規模的研究表明，慢性睡眠障礙也是導致出現心理健康問題的重要風險因素 ，如抑鬱、焦慮和創傷後應激障礙。





一些研究顯示夏令時的短期影響，可能包括更短的睡眠時間以及更差的表現和健康狀況。





根據一項到 2020 年的 20 年的研究， 顯示春季夏令時間開始時，維州院外心臟驟停的發生率 立即上漲 13%，並在實行夏令時間頭兩天保持較高水平。





至於夏令時間的慢性影響， 越來越多的研究顯示，「生物鐘」和「社交鐘」之間的時間差異，與較低的預期壽命和出現認知問題有關。



關於如何適應夏令時的提示

睡眠健康基金會建議，在要實行夏令時間前的三到四日，提前 15 到 20 分鐘上床睡覺。 在星期六和星期日早上，提前 30 分鐘設置鬧鐘，有助於為星期一的早起做準備。



至於實施夏令時間後的適應，基金會建議，在第一日早上醒來時，讓臥室盡可能明亮，並在早晨到戶外曬太陽，和/或在戶外鍛煉。





同時，基金會也建議，除了每晚睡 7 到 9 個小時外，盡量避免在睡前鍛煉，也要避免在睡前或晚上喝咖啡、茶或其他含咖啡因的飲品和吸煙。



昆州再排除會採用夏令時間

在 2 月，布里斯本市長呼籲對夏令時間進行另一次公投， 州政府廳長達芙（ Yvette D'Ath） 拒絕這個想法。 她當時表示，「州政府聽取了昆州人的意見，他們之前曾表示他們不想實行夏令時間。」

