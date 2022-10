六分一長者過去一年曾遭虐待 人權組織推廣告警惕大眾

昨日 (星期六) 是聯合國訂立的 International Day of Older Persons (國際老年人日),澳洲人權專署特別選擇昨日推出了一個名為 The Elder Abuse: Shift Your Perspective 的運動,提醒大家關注自己的行為,能如何影響長者的生活。





根據澳洲政府於去年底公佈的 The National Elder Abuse Prevalence Study 顯示,在過去 12 個月,全澳洲有 63 萬個長者受到虐待,在新冠疫情下這個數字比之前有增無減。





澳洲反年齡歧視專員 Dr Kay Patterson 表示,在未來 25 年,將會有更多澳洲長者面對這些虐待情況,尤其是屆時年滿 65 歲的澳洲長者會增加至 900 萬人。





Dr Patterson 說,過去一年,每 6 名澳洲長者中,便有一人受到虐待和欺凌,但當中只有三分之一的受害人求助。





Dr Patterson 又表示,這些虐待和欺凌,可以是心理上、財政上、性方面,又或者只不過是疏忽照顧,例如話,未有及時替媽媽從藥房取藥。





她說,很多人並不知道,他們這些行為原來可以被視為虐待長者。





根據該研究,最常見的虐待形式是心理虐待,而報稱曾遭受虐待的女性人數,稍高於男性人數。