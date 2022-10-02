印尼足球賽人踩人慘劇 至少129人亡

事發當地時間星期六10月1日晚，東爪哇甲組足球「打吡」，主場阿雷馬（Arema Malang）不敵帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya），2比3落敗，是阿雷馬20年來，第一次輸給帕爾斯巴亞。





印尼傳媒報道，在賽後，大批球迷從觀眾席看台，衝到球場上，表示不滿，東道隊及客隊的球迷並發生衝突。





東爪哇警察首長阿芬塔（Nico Afinta）在星期日的新聞發布會上表示，警方當時發射催淚彈驅散人群。





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傳媒報道，當時球迷與警方及軍方人員爆發衝突，並投擲雜物，但施放催淚彈後，造成恐慌，並有多人跌倒在地上，遭其他人踩踏。





阿芬塔在記者會上也表示，施放催淚彈後，發生人踩人的情況，有人窒息。





據悉，喪生的包括兩名警員，30多人當場死亡，其餘送院搶救後，也不治死亡。



All remaining competition fixtures have been suspended for a week following the riot. Source: Getty



國際足協表示，警方不應該在球場使用人群管制氣體。





印尼警方表示，曾經建議只有阿雷馬球迷才能入場觀賽。





印尼足總（PSSI）表示，阿雷馬將不會在今個賽季再上陣比賽。 又說，已經成立了一個小組來調查這起事件。





印尼足總負責人Mochamad Iriawan 說：「我們對阿雷瑪支持者，在坎朱魯漢體育場的行為感到遺憾。我們就事件向遇難者家屬和各方表示哀悼和致歉。」



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