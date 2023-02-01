【污染炸彈】煙花對野生動物影響甚遠 研究：以環保方式慶祝

根據澳洲一項新的研究發現，煙花是「污染炸彈」，可能對野生動物造成長期傷害，擾亂動物繁殖。





西澳科廷大學（Curtin University）的研究人員表示，多國調查發現煙花危害自然環境，澳洲是時候重新考慮以更清潔更環保的方式，例如使用無人機或激光表演，取代雪梨的除夕煙花。



鸛鳥。 Source: AAP / VALDA KALNINA/EPA 領導研究的副教授貝特曼（Bill Bateman）表示，從短期來看，煙花的嘈音和煙塵明顯會嚇怕野生動物。根據一項海外研究，不會飛的年幼鸛鳥在煙花爆發受驚時會從巢中跳出。亦有發現，兀鷲（Griffon Vulture）的心跳在煙花爆炸時從每分鐘 50 次躍升至 170 次，直至煙花閃光和轟隆聲停止，才恢復正常。



煙花是「污染炸彈」，可能對野生動物造成長期傷害，擾亂動物繁殖。

兀鷲。 Source: AAP / Rights Managed/MARY EVANS 然而不少海外研究指出，煙花對自然環境造成更長期的影響。在智利，新年煙花慶祝活動改變了南美海獅的繁殖習慣。





而在西班牙，煙花表演恰逢是當地麻雀的繁殖季節，在放煙花附近的村莊，麻雀繁殖深受影響。而在疫情期間，當局取消了煙花表演，麻雀的數量明顯有所上升。





除了巨響，煙花造成的光污染對動物和環境也會造成不良影響。有研究發現，燈光裝置影響候鳥習慣，令牠們改變飛行路線。



煙花爆炸令空氣中充滿有害污染物，這些污染物最終會進入人類的食物中，例如牛奶、魚之類。

煙花在空中爆炸會令空氣充滿有害污染物。 Credit: Social media - public domain 此外，煙花在空中爆炸令空氣中充滿有害污染物，這些化學污染物最終會進入人類的食物中，例如牛奶、魚之類。而且這些重金屬污染物一旦進入環境，就不能被降解，還會繼續生物積累（bioaccumulate）。





在印度，煙花被大量用於慶祝節日，科學家發現在煙花燃燒後三天，當地空氣質量仍非常差。





貝特曼教授說，煙花真的很可怕，可是很遺憾，人們都喜歡精彩的煙花表演。但事實上越來越多證據表明，這些活動可以以可持續的方式進行。而且，過時的煙花表演應該被取代，取而代之應以對野生動物和環境無害的環保選擇。

