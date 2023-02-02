【插贓嫁禍？】墨爾本中國餐館東主被殺案 案情峰迴路轉

墨爾本一名中國餐館東主被殺案審訊持續。

TEMPLESTOWE LOWER HOMICIDE

警方提供的閉路電視截圖顯示，中餐館老闆 Yoke Onn Chi在 Templestowe Lower 地區。他於 1 月 31 日星期五晚上 11 點 20 分左右在他的家中被發現死亡。 Credit: VICTORIA POLICE/PR Handout Image(AAP)

42 歲的王姓被告（ Alexander MinVui Wong ）被控謀殺 56 歲的中餐館老闆 Yoke Onn Chi，不過，被告不認罪，同時，他的代表律師亦在庭上質疑警方在搜查被告的汽車和房屋時，為什麼沒有發現任何血跡？

案情透露，死者是在家中被發現死亡，當時他躺臥血泊中， 身上沾滿鮮血，同時，牆壁、門柄和電掣開關都有血跡。

而負責檢控的檢控官吉布森（Mark Gibson KC ）指，王姓被告因懷疑分居妻子與死者有染，並發現兩人之間的通訊信息，基於嫉妒原因，在憤怒中殺死受害人。

吉布森又指。被告在受害人家中等候，直到他在餐館關門後回家，然後用橡皮錘襲擊他。之後被告回家，並喝了蘋果酒，還和室友一起吃了快餐。
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至於死者兒子於晚上 11 點左右下班回家後發現父親躺臥血泊中， 便立即致電報警，並表示其父與一個名叫亞歷克斯的人發生糾紛。

第二天早上，警方到被告家， 被告指死者在其家中與其妻子發生關係，但否認將對方殺害。

事件並沒有目擊證人，起訴方只能靠閉路電視、短信和 DNA等間接的證據進行起訴。

代表被告的律師麥奎倫（James McQuillan） 說，其當事人否認當晚曾進入過死者家中。 他亦表示自己並沒有離家，一直在家裡躺在床上。麥奎倫對陪審團表示，事件並非被告所為。

麥奎倫亦質疑在犯罪現場到處都是血跡，警方為何從未在其當事人身上或其他地方發現一絲血跡。

麥奎倫說：『這是一場血腥的謀殺，現場到處都是鮮血。』

『警察在他的車裡沒有發現一絲血跡。在他的衣服上、在他的房子裡也沒有發現血跡。』

他說檢控方缺少包括有關 DNA 證據的問題，以及在死者屍體附近發現的鞋印，並不是被告所穿鞋子的尺碼。

麥奎倫又說， 檢控官聲稱在死者家中發現的一隻黑色手套上有被告的DNA， 但辯方指可能是被人插贓嫁禍。

審判仍然繼續。

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Published 2 February 2023 at 3:21pm
By Selina Kong
Source: SBS