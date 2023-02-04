【想搵工】澳洲統計局公布最新職位空缺數字 究竟邊個行業最缺人？

Key Points 澳洲統計局 (ABS) 於今個星期公布的最新數據顯示了一些企業尋找員工的困難。

在去年 11 月，澳洲幾乎有百分之50的住宿和餐飲服務企業都有職位空缺

住宿和餐飲服務以及藝術和娛樂的職位空缺增加了兩倍以上，而零售業的職位空缺則增加了 1.4倍以上。

夏季對位於塔州西北海岸的索雷爾港（Port Sorrell）的 Brewstone 薄餅店和咖啡室 （Brewstone Pizzeria and Cafe ）是旺季。





該店通常在假期期間的利潤最佳，亦有助該店度過淡季的經營。





但員工短缺令店主沙科夫（Vicki Shakoff） 和她的兒子在近數月裏要四次被迫關門。





澳洲統計局 (ABS) 於今個星期公布的最新數據顯示，像沙科夫女士一樣的店子很難找到工人。





在去年 11 月，澳洲幾乎有百分之50的住宿和餐飲服務企業都有職位空缺，而在 2020 年 2 月， 有關數字則只有百分之14.5。





澳洲經濟發展委員會 (CEDA) 高級經濟學家巴克 (Andrew Barker) 表示，這個結果「非常驚人」。





他說，住宿和餐飲服務以及藝術和娛樂的職位空缺增加了兩倍以上，而零售業的職位空缺則增加了 1.4倍以上。





巴克對 SBS 新聞表示：『與疫情前相比，這是一個真正的變化。』



澳洲統計局 (ABS) 於今個星期公布的最新數據顯示了那些行業最缺人。 Source: SBS 其他如金融和保險服務等行業的職位空缺增幅亦接近四倍。





巴克說：『從整體經濟來看，與 2020 年 2 月疫情前的基數相比，職位空缺增加了百分之 95，所以整體的勞動力市場更為緊張。』





這個情況亦在目前的失業率約為百分之 3.5上可以反映出來，因為此數字比疫情前失業率超過百分之 5 的數字為低。





在去年 11 月，澳洲幾乎有百分之50的住宿和餐飲服務企業都有職位空缺，而在 2020 年 2 月， 有關數字則只有百分之14.5。 Source: SBS 巴克又表示，住宿和食品服務行業的業績可能反映了需求反彈。





他說：『大家在疫情期間因力所能及而存錢，現在正恢復消費。』





『你只需要看看去年年底餐館和咖啡室的繁忙程度，就會發現大家在餐館方面等的開支是增加了。』





但他亦指出，2020 年疫情首次爆發時， 也是集中在這些行業失去職位。





『因此，在疫情前六個月，住宿和餐飲服務業的就業率下降了近百分之15。』



沙科夫女士說，當疫情期間，酒店業面對有許多工人要被迫轉往其他行業工作， 現時這些人都可能找到了不同的工作，而許多工人亦沒有回到這個行業來。 Source: AAP 他說：『大家在疫情期間因力所能及而存錢，現在正恢復消費。』





『你只需要看看去年年底餐館和咖啡室的繁忙程度，就會發現大家在餐館方面等的開支是增加了。』





但他亦指出，2020 年疫情首次爆發時， 也是集中在這些行業失去職位。





『因此，在疫情前六個月，住宿和餐飲服務業的就業率下降了近百分之15。』





他又說：『如果這些人在其他行業找到工作，他們可能不會再從事酒店業，而他們對工作職位的保障和是否繼續願意擔任面向客戶的態度亦可能發生改變。』





巴克說，疫情期間停止了移民也是一個重要因素。





他說：『澳洲的移民系統非常注重移民擁有的技能，但疫情亦真正揭示了住宿、餐飲服務和旅遊等行業對國際學生和工作假期工人的依賴程度。』





61 歲的沙科夫女士過去七年一直在塔州的酒店業工作，她說現在尋找和留住員工比以往更具挑戰性。





沙科夫女士和她的兒子約三年前開設Brewstone 薄餅店和咖啡室 ，自去年 11 月以來，她就在櫥窗廣告位上掛了一個招聘牌。





她說：『要找到經驗豐富的資深員工是最難的，自我們開業以來，我基本上就一直在尋找廚師。』





她說，他們只可以在微薄的利潤下盡量提高了工資和提供了學徒制，並為員工提供了更大的工作靈活性。





沙科夫女士說，有時她想所聘請的人亦很多不會接受工作。





沙科夫女士說，當疫情期間，酒店業面對有許多工人要被迫轉往其他行業工作， 現時這些人都可能找到了不同的工作，而許多工人亦沒有回到這個行業來。





為了彌補人手不足，她和兒子現時每星期要工作 7天，同時，亦要從早上 7時咖啡室開門工作直到晚上 8 時關門為止。





巴克說，目前例如在酒店業方面有經驗的人會有很多工作機會，，但他指出，勞動力市場是不會永遠這樣的。





他說：『我們看到整體經濟在去年 8 月至 11 月期間的職位空缺確實有所下降。』





他預計今年勞動力市場將繼續隨著經濟因利率上升和全球經濟疲弱的影響而放緩放緩。





而他亦指出澳洲經濟發展委員會最近發表的一份報告發現，在建築或長者護理等行業仍然有高度偏向聘請某個性別的情況，並表示企業應該考慮如何根據不同的行業為男性或女性創造更好的工作環境。





他說：『當然，確保工作條件有利於留住員工（也是十分重要)。』



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