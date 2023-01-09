【移民澳洲】政府被要求修例：年過 35 也可到澳洲工作假期？

幾年前，當時 23 歲的瑞典大學生荷姆 (Elin Holm) 參加交換生計劃來澳洲時已愛上這個國家。





她說：「我一直想回來，但後來我在瑞典開始工作，展開了自己的事業。」





「我仍然和澳洲的老朋友保持聯絡，他們還問我甚麼時候回來。」





2020 年，30 歲的荷姆決定需要休息一下。她說：「當時我才意識到，嘩！我已經到了那個年齡限制，我最好現在就去做，否則就沒有機會。」





可是，在她提交申請後不久，新冠疫情就令全世界出現翻天覆地的變化。



荷姆 (右) 計劃在未來一年來澳洲工作、學習和探索。 Credit: Supplied 澳洲封關和積壓未處理的簽證，令她等了大約 18 個月才得知她的工作假期簽證申請已經獲批，如果她願意的話，還有一年時間來開始。





上個月，33 歲的荷姆終於回到澳洲。她打算用一年時間探索這個國家、工作，並在攻讀一個網上課程後實現少年夢想，成為一名人生指導導師。





不過她只有一年時間，而且她的年紀比參與這個計劃的大多數人大。



力推更改年齡上限

工作假期簽證 — 通常被稱為「背包客簽證」 — 目前僅限於某些合資格國家的 18 至 30 歲國民，以及少數國家不超過35 歲的國民，包括加拿大、丹麥、愛爾蘭、意大利和即將加入的 英國 。瑞典、香港、日本、南韓、台灣等地的國民的年齡上限是 30 歲。



來自不同國家的工作假期申請人的年齡上限。 Source: SBS 工作假期計劃 (Working Holiday Maker program) 於 1975 年推出，旨在讓年輕人享受悠長的假期並從事臨時工作來養活自己。此計劃本質上是互惠的，為希望在夥伴國家工作和度假的澳洲公民提供類似的安排。





不過，隨著旅遊和酒店等行業從疫情中復甦時要努力解決勞工短缺的問題，澳洲旅遊和交通論壇 (TTFA) 一直帶頭呼籲擴大工作假期簽證，建議提高年齡上限。



TTFA 行政總裁奧斯曼 (Margy Osmond) 表示：「解決旅遊業技能短缺的其中一個解決方法，是將打工度假者的年齡上限提高到 50 歲。」





「這樣可以開闢一個全新的海外勞工市場，他們有更廣泛的技能和經驗，可以使我們業界受惠。」





雖然 33 歲的荷姆剛好符合資格，她認為這是個好主意。



荷姆剛於臨近年齡上限前申請，12月持工作假期簽證來到澳洲。 Credit: Supplied 她說：「我這個年紀的人…… 我認為我們的價值觀與前幾代人不同。」





「我們可能會從某處開始，之後如果發覺，不，這間公司或這個職位，或者我現在過的這種生活，都不是我想要的生活，可能我們 20 歲時發覺不到，可能到 28 歲或 35 歲時才發覺，我們仍然有機會去做、去探索其他事情、另一個國家，也許探索另一類型的工作。」





「我亦知道澳洲現在勞工短缺，所以，開放給更多想要改變的人，或者純粹只是休息一下來幫手的人，我認為這是一個大好機會。」



工作假期簽證的重要性

目前有 47 個國家參與澳洲的工作假期簽證計劃，申請費用只需 510 澳元。計劃包括 簽證類別 417 和 簽證類別 462 ，允許簽證持有人在澳洲工作和度假一年。如果符合某些要求，有機會在第二年和第三年續簽。





昆士蘭大學旅遊專家班肯多夫 (Pierre Benckendorff) 副教授說：「當初我們的願景是推出一個計劃，讓志趣相投的國家之間進行文化交流，因此是為年青人而設。」





「計劃賦予同時從事某類型工作和度假的權利，但簽證的期限相當寬鬆…… 所以一般來說，讓簽證持有人在澳洲逗留的時間比旅遊簽證長。」



班肯多夫副教授指該計劃「在澳洲行之有效」，因為簽證持有人通常在酒店業和農業等季節性行業工作。





「我們不能為本地人持續提供這種工作，而且本地人對這種季節性工作興趣不大。所以這計劃非常好。」





「在黃金海岸或凱恩斯這些地方，很多時提供服務的人是來自法國、德國或亞洲。當然，他們也從事農業工作，採摘水果。」



年紀較大背包客的重要性

奧斯曼說：「許多原本從事旅遊業的澳洲人後來在其他行業找到工作，而在疫情期間離開澳洲的國際學生和打工度假者回來的速度很慢。」





此外，她指偏遠地區「即使在顧客需求大的旅遊熱點」缺乏可負擔的住房，也令吸引人投身此行業難上加難。





「職位空缺比比皆是…… 從機場到景點、住宿供應商、郵輪、目的地管理、酒店、旅行團和旅行社，從非技能職位到高級管理職位都有。」



奧斯曼表示，提高工作假期簽證的年齡上限「可能會令我們找到更多技術純熟的簽證持有人來填補更高級的職位。」





「雖然沖咖啡或協助泊車的人非常重要，但我們亦大量缺乏這行業的專業和管理技能。」





班肯多夫副教授指，提高工作假期簽證的年齡上限亦有助於緩解酒店業的「大量勞工短缺」和「勞動力相當廉價」的問題。





「最低獎勵工資對這行業和打工度假者來說相當吸引，因此 (企業) 有更大的勞動力資源可以利用。」



永久移民之路？

活士 (Sheila Woods) 是珀斯 Interstaff 公司的註冊移民中介，曾協助海外人士申請工作假期簽證。





她說那些在充份利用簽證之前已超過年齡上限的人 — 包括選擇從事偏遠地區工作以便繼續第二個或第三個工作假期的人 — 都很失望。





「近年，我們有一些客戶出於某種原因並合資格獲得二簽的想續期，可惜因年紀而未能通過。」





「一般來說，他們通常已經受僱，或者已為經濟作出了貢獻並想留下來繼續完成。」





她指，年齡限制可能令處於這情況的人不得不另謀更昂貴的途徑，例如僱主擔保或離開澳洲，再以另一種簽證重返。





「像工程師、地質學家、護士或移民名單上的人一樣，參加工作假期計劃的人可以很容易地在這裡找到工作，之後便有機會獲擔保取得臨時簽證或永居途徑，最後獲取公民身份。」





但這並非絕對可能的。





活士指，若工作假期計劃的年齡上限提高，三十多、四十歲的人可以「利用這樣的簽證機會來個休假或離職小休。」





她說，不知道相比起二十多歲的人，這對三十多、四十歲的人來說有多受歡迎；又指如果將年齡上限提高到 50 歲，政府有需要明確限制年齡接近上限的人尋求永居的途徑。目前，申請澳洲技術工作簽證的年齡上限是 45 歲。



現正檢討移民制度

澳洲政府統計數據 顯示，在 2021-22 年間，共有 95,901 宗工作假期計劃簽證申請。自一年前重新開放邊境以來，截至 2022 年 12 月 16 日，已有近 129,300 名打工度假者抵達澳洲。





鑑於當前勞動力短缺，聯邦政府現正檢討澳洲的移民制度，並將於下個月發表中期報告。





奧斯曼說：「只要能增加旅遊業勞動力，任何有價值的建議都必須迅速採取行動，以幫助業界。」



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內政部發言人對 SBS 新聞表示，打工度假者「為澳洲做出了重要的文化和經濟貢獻，包括通過他們對相關行業和企業的技能和勞動力差距以及創造就業機會作出的貢獻。」





他們說：「政府也知道工作假期計劃在新冠疫情期間和之後對澳洲經濟復甦的重要性。」





艾巴尼斯政府一直在努力解決其在 5 月贏得聯邦選舉後遺留下來的 簽證處理積壓問題 ，目前估計工作假期簽證的處理時間中位數不到一天。





此外亦宣布了延長工作假期簽證持有人六個月的工作限制，容許他們在整個旅程中為一名僱主工作，直到 2023 年 6 月 30 日。





發言人說：「這項措施旨在為目前面臨嚴重勞動力短缺的澳洲企業即時解困，並使他們能繼續向澳洲社會提供商品和服務。」



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