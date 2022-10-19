【重大消息】簡化簽證申請 大批簽證申請人可「毋需」體檢

一般而言，是否需要進行體檢取決於簽證人申請甚麼類型的簽證，計劃在澳洲逗留的時間，你打算在澳洲從事甚麼活動，你申請的國家及你是否有重大疾病等。





隨著澳洲簡化臨時簽證申請人的要求，申請人將無需根據其國籍、以前的居住地和計劃逗留時間進行體檢和胸部 X 光檢查，以滿足健康要求。





以下臨時簽證申請人，如果他們已在澳洲境內，將不需進行體檢：



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401 - 臨時工作（長期逗留活動）Temporary Work (Long Stay Activity)

403 - 臨時工作國際關係Temporary Work International Relations

405 - 投資者退休Investor Retirement

407 - 培訓Training

408 - 臨時活動Temporary Activity

410 - 退休Retirement

417 和 462 - 工作假期Working Holiday

461 - 新西蘭公民家庭關係New Zealand Citizen Family Relationship

476 – 技術認可的畢業生Skilled Recognised Graduate

482 - 暫時的技能短缺Temporary Skill Shortage

485 - 臨時畢業生Temporary Graduate

500 - 學生Student

590 - 學生監護人Student Student Guardian

600 - 訪客Visitor

870 - 擔保父母（臨時）Sponsored Parent (Temporary)

995 - 外交（臨時）Diplomatic (Temporary)

如果申請人已經透過Bupa醫療簽證服務中心預約了健康檢查，但尚未進行，你的預約可能會被取消並退款。 Bupa 將通過短訊與你聯繫。





申請人 請勿自行 聯繫Bupa取消預約。如果你沒收到預約被取消的通知，請盡量進行體檢。





但這項只是臨時措施，適用於目前向該部門提交的所有臨時簽證申請人及在澳洲提出的新申請。政府將在 2023 年初檢視有關安排。





部分臨時簽證申請人仍需按照要求進行體檢，包括：



已申請醫療、臨時保護或暫時性簽證的申請人

預計會產生醫療費用或需要醫療服務的申請人

打算成為（或學習成為）醫生、牙醫、護士或護理人員

將進入醫院、老年或殘疾護理機構（如果結核病風險較高）

懷孕並打算在澳洲分娩的女性

將在澳洲托兒中心工作或培訓

年齡超過 75 歲（如果申請訪客簽證）

以前曾與結核病有家族史或

被內政部要求的申請人

申請人可前往 內政部網頁 查看更多詳情。

