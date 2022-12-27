【移民澳洲】2023年永居簽證政策五大調整前景

工黨政府自今年5月執政以來，已對移民政策作出一些重大改變，並開始解決簽證積壓的問題。而2023年將會迎來更多變化。





首先，政府承諾會對技術移民職業列表的效用進行研究，有人認為目前使用的2019年3月11日的版本已經過時。





其次，工黨上台不久就宣佈會在本財年將永久居留簽證的配額從16萬增加到19.5萬個，用於技術移民和家庭團聚。10月的聯邦財政預算案顯示，作為該計劃一部份的獨立技術簽證的數量將從79,600個大幅增加到142,400個。





此外，政府還宣佈改變的482類別臨的時技能短缺簽證（TSS）。該簽證允許持有者申請永居權，取消457簽證持有人的年齡限制，並擴大462類別工作假期簽證的資格。





近期有報道稱，超過1.9萬名持有臨時簽證的難民將有資格申請永居，這一消息將於明年公佈。但內政部發言人表示該消息未獲證實。





以下是2023年澳洲簽證政策的五大調整前景：



1. 針對部份國家的新簽證

政府將於2023年7月推出新簽證，為來自太平洋島國和東帝汶的符合條件的移民提供3000個名額。





「 太平洋參與簽證 」（Pacific Engagement Visa）的名額將每年通過投票程序進行分配。





該簽證是在永久移民計劃配額外新增的。



所羅門群島是其中一個新簽證受惠國家。 Source: AP / Mark Schiefelbein

2. 優先處理新西蘭公民申請

澳洲移民部門將會優先處理新西蘭人的189类别技術獨立移民的簽證申請，並放寬部份要求，包括要求申請人必須在澳居住至少5年、達到特定的稅收標準以及健康標準。





從2022年12月10日至2023年7月1日，移民部門停止接受新的簽證申請，以處理積壓的簽證申請。





其網頁寫道：「以下簡化措施確認，這批新西蘭公民為澳洲長期居民，他們一直在此工作並在新冠疫情期間為澳洲的經濟復甦作出了貢獻。」





獲批者將能更快獲得永居權所帶來的好處，包括被允許立即加入國家殘障保險計劃、在澳出生子女也會自動成為澳洲公民。





從2023年1月1日起，政府將會為這批新西蘭公民開啟快速入籍通道。



3. 州擔保簽證配額增加

移民部前秘書長里維茲（Abul Rivzi）表示， 由於偏遠地區獲得更多的分配名額，通過各州和領地提供的簽證數量將大幅增加。





「我注意到，一些州實際上很難足夠快地提供這些名額，因此許多州正在做出改變，使其係統能夠更快運作。」





內政部的一位發言人表示，政府已經為2022/23年的州和領地政府提名簽證（190類別）設定了31,000個名額，以及另外34,000個偏遠地區類別（491類別）的名額，其中大多由州和領地政府提名。





商業創新與投資（188類別）簽證將增加5000個配額。





在2018/19年度，在疫情對澳洲的移民人數產生重大影響之前，大約有25,346個州或領地政府提名簽證和647個偏遠地區技術移民簽證被批出。



2022-23年度的技術移民簽證名額分配。 各州和領地已越來越放寬許多標準，包括技術職業清單，令人們可以更容易申請提名。





州擔保簽證的最大優勢之一就是不受特定僱主的約束，但申請人必須在45歲以下，而且必須自己找工作。





新州政府 網站 寫道：「由於內政部增加了獨立技術移民簽證（189類別）的配額，此前公佈的技術提名簽證（190類別）的分數和工作經驗指南已被移除。」





里維茲預計，與澳洲關閉邊境的兩年相比，本財政年度獲得技術獨立移民簽證（189類別）的人數將大為增加。



4. 家庭團聚更容易

工黨政府在2022/23年度增加需求更大的伴侶簽證，讓家庭團聚更加容易。這意味著對伴侶簽證的審批數量不設限制，移民部門估計本財政年度將批出約40,500份。





兒童簽證同樣由需求驅動，預計將發放3,000份。



5. 簽證審批程序變更

根據2022年10月28日的第100號部長指令，現在的申請按以下優先順序決定：



醫療保健或教學職業申請；

對於僱主擔保簽證，申請人由具有認證資格的擔保者提名；

適用於指定偏遠地區的申請人；

對於永久和臨時簽證類別，計入移民計劃的簽證申請，不包括商業創新與投資（臨時）簽證（188類別）；

所有其他簽證申請。

在每個類別中，申請臨時和永久技術簽證的申請人將被優先考慮。





內政部發言人表示，這意味著簽證申請將得到更快的處理。「特別是針對關鍵的臨時技能短缺簽證，旨在迅速應對勞動力市場的需求。」



全面審查移民系統

專家和申請者批評巨大的簽證積壓量和移民系統的複雜性，一些人需要等待數月才能獲得簽證批准。





政府已額外聘請職員來幫助處理簽證，解決簽證積壓問題，一度近100萬份的申請由此減到了60萬份。





移民部長吉爾斯（Andrew Giles）本周說：「通過加大內政部的處理力度和增聘400多名工作人員，我可以自豪地說，自執政以來，我們已處理超過400萬份簽證。」





「這對澳洲人在聖誕節前與親友團聚，以及對解決影響我們的技能短缺問題起了很大作用。」



移民部長吉爾斯。 Source: AAP / Mick Tsikas 里維茲說，2023年的大問題是就業增長可能放緩，財政部預測失業率會上升。預計到2023-24年和2024-25年，失業率將達到4.5%，高於2022年11月的3.5%。





「我的問題是，如果預測是可信的，政府會將移民計劃維持在目前的水平嗎？」





他說，如果政府對勞動力市場感到緊張，那他們有可能會在明年5月份的預算中減少技術移民簽證的數量。



過去每當澳洲經濟急劇下滑時，政府總是削減移民計劃， 很有規律。

吉爾斯表示，政府將審查移民制度，確保其與時俱進。「我們需要一個能夠吸引和留住人才的系統，一個簡單、高效、與澳洲現有技能互補的系統。」





「國際移民與人才流動對經濟活動很重要。對澳洲來說，這種重要性與日俱增。」





他還宣佈，延長背包客在其簽證有效期內為單一僱主工作的時間。「境外工作假期簽證審批可以在一天內完成。」

