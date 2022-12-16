【技術移民重磅改變】 兩大行業3天極速下簽

政府調整對技術移民簽證的優先審理次序，申請此類簽證的教師和醫護人員只需三天就可以拿到簽證。
由於優先移民技能職業列表（PMSOL）上的職業已經過時，不能再反映當前澳洲重點的勞動力短缺需求，內政部已停止使用有關列表。
該列表在2020年9月出台，對整體移民技術清單（SMOL）上的44個職業開通快速通道，以令澳洲盡快從新冠疫情的影響中復蘇。這份列表在今年10月28日已廢除。
列表包括的職業有工程師、廚師、會計師、精神病學家、程式員和藥劑師等，亦包括醫護工作人工，如醫生、護士等，但不包括教師。
內政部指，新的部長指令第100條（ Ministerial Direction No. 100）頒布後，部門會作出不同行動，包括與衛生與教育界別的簽證，將優先處理。
護士一直是大熱移民行業。 Source: Getty / The Good Brigade
內政部發言人向SBS新聞表示「此類簽證申請只需三天便可下簽」。
變化適用於所有仍未有結果的技術簽證提名和簽證申請，亦包括新提交的申請，如臨時簽證、僱主擔保簽證和偏遠地區簽證。完整列表在下文會提及。
新措施亦取消全球人才（Global talent）和商業創新及投資簽證計劃(Business Innovation and Investment Program)的優先次序。
現在優先考慮的職業包括學校教師、衛生和福利支援人員、托兒中心經理、醫學家、諮詢師、心理學家、社工和醫療技術人員。
新的技術類簽證優先順序
在新的部長指令下，技術移轉簽證審理的優先順序如下：
- 醫護及教職相關的職業申請
- 僱主擔保簽證，申請人需由政府承認的擔保人提名
- 指定偏遠地區的申請人
- 除了188商業創新及投資簽證，其他永久和臨時簽證的子類簽證將計入移民計劃的簽證申請
- 所有其它簽證申請
對於上述所有類別，將優先考慮符合條件的國家護照持有人，因並非所有簽證類別都對所有國籍開放。
在每個類別中，將優先考慮在澳洲境外申請人的臨時和永久技術簽證申請。
新的條文適用於以下類別的技術類簽證：
聯邦政府承諾在未來評估技術移民職業清單的有效性。 Source: AAP / Lucas Coch
- 124類別傑出人才（永居）簽證
- 186類別僱主提名（永居）簽證
- 187類別偏遠地區僱主提名（永居）簽證
- 188類別商業創新和投資（臨時）簽證
- 189類別獨立技術（永居）簽證
- 190類別提名技術（永居）簽證
- 191類偏遠地區技術移民永久居留簽證
- 457 類臨時技術移民工作簽證
- 482類臨時技術短缺簽證
- 489 類偏遠地區技術（臨時）簽證
- 491類偏遠地區技術移民（臨時）
- 494類別偏遠地區僱主擔保（臨時）簽證
- 858類別全球人才（永居）簽證
- 887 類偏遠地區技術永居簽證
- 888 類商業投資移民簽證
簽證審理正在加速
一位內政部發言人指，過去的PMSOL系統是一套「費時且複雜的評估系統」；只有澳洲在新冠疫情期間，實施了旅行限制，令簽證申請積壓，PMSOL系統才被需要。
發言人表示「取消PMSOL系統將令更多的簽證加快處理，特別是對於為應對勞動力市場需求，而有的臨時技術短缺簽證。」
移民部前副部長里茲維（Abul Rizvi ）承認變化可以加速審理速度，「因為他們現在集中更加多的職業」。
里茲維支持將審批集中在教師和醫護人員簽證申請，但他認為政府很難接收到足夠多的相關申請。
「他們可能在教師和護士申請後，立即向他們發簽證。」
聯邦政府承諾在未來評估技術移民職業清單的有效性，可能帶來更多改變。最近一次技術移民清單（SMOL）的更新是在2019年3月11日。
臨時技術移民簽證目前僅適用於某些職業，前提是他們的年收入至少為53,900元。
根據求職網站Seek的數據顯示，教師的平均年收入在85,000至10萬元之間，而護士的年收入在7至9萬元之間。
減少簽證申請的積壓問題
自6月1日起，內政部已經審批通過43,000份臨時技術移民簽證及 47,000份永久技術移民簽證。
內政部的簽證積壓申請數量一度接近100萬份，如今已降至75.5萬份。
移民部長吉爾斯（Andrew Giles）11月在澳洲經濟發展委員會（CEDA）的移民會議上表示，自6月1日以來，其部門已經完成了300多萬份簽證申請的審批，有望在今年年底前再完成約60萬份積壓的申請。
根據SBS新聞了解，與5月初相比，目前大約新增442名額外人員處理臨時和移民簽證。
在2022至23年度，臨時技術簽證的批准申請，按年同期增加120%。
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