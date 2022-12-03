解決人手短缺 智庫倡為跨國人才提供移民簽證

重點 澳洲正在考慮一項讓公司內部更容易國際間調動人手的提議。

移民部長吉爾斯（Andrew Giles）指「這是一個值得認真考慮的重要想法」

新計劃有可能在明年推出。

艾巴尼斯(Anthony Albanese)政府正在考慮一項建議，讓跨國公司更容易將最優秀員工帶到澳洲。





澳洲經濟發展委員會（CEDA）建議，簡化公司內部調動，是幫助緩解澳洲的工人短缺問題的快捷方法。





CEDA 首席經濟學家鮑爾（ Jarrod Ball） 表示，美國和英國都已經為跨國公司提供清晰途徑，可透過簡化的流程快速將人才引進國家。





2021年，美國簽發超過116,000個公司內部 (L1) 簽證，但在疫情前，這一數字是比較高，在2019年就超過698,000個。





鮑爾表示，在澳洲引入類似的快速通道，將鼓勵更多海外的投資和知識轉移。



澳洲正在考慮一項讓公司內部更容易國際間調動人手的提議。 Source: Getty / XiXinXing/iStockphoto 多年來，澳洲公司包括生物技術跨國公司 CSL 和醫療器械公司 Cochlear，都主張簡化公司內部調動，以分享特定專業知識，並改善國家間的技術組合。





鮑爾表示「一般而言，跨國公司、大公司是簽證系統值得信賴的用戶，這些公司在員工之間，促進相當部份的外國投資，以及知識轉移。」





「他們還傾向於在全球範圍內，規劃和發展他們的人才，因此他們考慮將最優秀的管理人才跨境轉移到項目最大、投資最多、專業技能需求最大的地區。」



有信用僱主可獲得簽證

目前，公司想將員工派送往澳洲，必須使用適用於所有移民的標準途徑，例如申請臨時技術短缺簽證或獨立技術移民簽證。





澳洲每年約簽發20,000至60,000個臨時技術簽證，在2021/22年度簽發了32,062個。但鮑爾表示，使用有關系統的員工，可能需要6個月的時間才能到達澳洲。





他認為「當你考慮投資的價值，和讓人們進入一個國家從事項目時，那是相當長的時間。」





鮑爾認為，可以向值得信賴的僱主，和簽證系統的認可用戶，提供一種新的四年簽證用於公司內部調動，該簽證可申請永久居留權。





他補充「我認為工資門檻相當高，所以很可能超過100,000元。」





「還需要確保來的人是真正的僱員，其他司法管轄區有規定，如有關員工必須在公司工作超過12個月。」





鮑爾續指「我認為需要就薪資上，有一些誠信和保障措施，要確保實際達到薪資門檻。」





如果滿足這些資格要求，鮑爾表示應該加快簽證的處理，而不需要通過職業清單或勞動力市場的測試規則。



計劃也可能使澳洲工人受益

鮑爾表示，他與大型跨國公司的討論表明，公司內部調動的需求很大。





他指在他與多間大公司的討論中，有關提議是「很多公司，特別是高科技領域的公司，認為真的會受益，並很欣賞。」





該計劃還有可能使澳洲的工人受益。





鮑爾表示，CSL和 Cochlear在澳洲建立先進的製造業，表明他們依靠經驗豐富的全球人才來幫助他們建立員工團隊，而知識亦會被轉移到澳洲當地的工人。



該計劃還有可能使澳洲的工人受益。 Source: AAP 他指，先進製造和技術是其中一些範疇，當中的項目管理和其他專業知識，只能在海外獲得的。





鮑爾續指，美國和英國等國家已經有這些快速通道計劃，澳洲亦需要一樣的措施來互惠，對國際投資和貿易亦有利。



希望在2023年取得進展

艾巴尼斯政府似乎對有關想法持開放態度，移民部長吉爾斯上月在CEDA會議上表示，這是「一個值得認真考慮的重要想法」。





他說「為全球企業就內部國際間的員工流動提供簡單流程，可以幫助增加對澳洲投資的吸引力。」





他指「但這些規定不可以讓公司逃避支付澳洲市場工資的責任。我期待與CEDA和其他人就這些改革問題進行合作。」





工黨政府亦已宣布，會對目前移民系統進行全面審查，鮑爾希望，有關建議可在明年取得真正進展。





他說，公司內部計劃還將為政府提供一個機會，來試運行臨時技術簽證系統中的收入門檻的想法，「可能會提供更多關於工資門檻如何運作的證據。」



