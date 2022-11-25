突無法留澳 法國女批移民政策改變「偷偷摸摸」

當 Bridget（化名）於 2019 年從法國抵達澳洲時，她有打算移居澳洲。因此她決定以中期技術職業清單上的職業，來申請臨時技能短缺 (TSS)類別中的 482 簽證，這將使她可以選擇在偏遠地區居住三年後，申請永久居留權。





Bridget 是一名釀酒師，她在維州偏遠地區 Shepparton，找到一家公司可以為她做僱主擔保。





她到澳洲後， 一直努力工作，並在新冠疫情期間，從事不可或缺的工作職位，每天都在工作，完全融入社區。





在澳洲2019年至2020年的黑色夏季山林大火後，40歲的她加入了維州鄉村消防局，在過去2年，她參與了多場小型山水的救援工作，包括幫助疏散居民、參與清理工作。



Bridget加入了維州鄉村消防局。 Source: Supplied / Charis Chang 今年，Bridget以為自己終於有資格申請澳洲永久居留權，但當她向移民律師諮詢時，律師指，聯邦政府在2019年做出改變，意味著她現在不再有資格申請成為永久居民。





Bridget直言聽到消息時「非常震驚」，「非常令人沮喪、不公平並且非常令人心碎。」





她指自己已經在這個國家留了三年，「可說是決定要留下來，你有朋友，你有家，你可能有動物，你收集了一些東西」，她從前曾有資格申請永居，但卻突然間被確認沒有留下的選擇權，她直言非常不公平。





她又指澳洲政府同時，正在向其他簽證開放永久居留權，又指政府指需要工人和移民，因此對於自己不能申請永居，直言很難理解。



Bridget 是一名釀酒師，她在維州偏遠地區 Shepparton，找到一家公司可以為她做僱主擔保。 Source: Supplied 內政部表示，482 簽證的變更於2019年3月20日宣布，在此日期後，申請482簽證人士將不能透過187偏遠地區僱主擔保簽證獲永居。內政部並補充，當局推出新的494簽證，並有效取代482簽證。





Bridget說她沒有看到任何相關信息，當她在19年6月提交簽證申請時，她沒有被告知有此變化。





她批評，變化並沒有明確說明，也不知道是如何宣布的，「一點都不清楚，整件事有點偷偷摸摸」。她相信有其他人也可能處於同樣的情況，但並不知道。





《SBS 新聞》已詢問內政部如何宣布有關改變，令那些可能受到影響的人得到通知，但沒有得到回應。





據了解，在 2019年3月1日至2019年11月31日期間，多達17,897份 中期技術職業的482 簽證的申請提交，目前尚不清楚這些申請中，有多少與偏遠地區計劃有關。





另一方面，如果Bridget不是以中期技術職業申請，而是之前無法獲得永久居留權的短期技術職業，那麼根據政府於 7 月 1 日宣布的變更，她現在將有資格申請永久居留權，是2022年作為在疫情期間，留在澳洲並工作至少一年的技術工人的「獎勵」。



在上周由澳洲經濟發展委員會（CEDA）主辦的移民會議上，移民部長吉爾斯（Andrew Giles）被問到Bridget的個案，他回應無法對個別情況發表評論，但在談到是否可以解決這些類型的個性時，他就指答案是「肯定」的。





他向《SBS 新聞》表示，聽過「許多類似的故事」，又指他非常清楚，「我們需要適當地歡迎任何人，無論是幾個星期的遊客，還是來生活的人。」





他並補充，「我們還必須認識到，我們過去的簽證系統經常被中斷和改變......這就是為什麼我認為專注於移民系統，然後做出改變是非常重要，而不是繼續零散地修補。」



Bridget現在正在考慮離開澳洲，去別處找工作，或在海外申請簽證。 Source: Supplied 在被告知簽證問題之前，Bridget已經申請189 獨立技術移民，和 491 或 190 州政府擔保移民，但當局正在優先考慮海外申請人，她仍然沒有運氣獲批這些簽證。





Bridget可以申請另一個臨時簽證並重新開始，再過三年她可以申請永久居留權。





但她直言，「但三年後，怎樣確保他們不會再改變立法，然後我就不再符合資格了?」，「規矩我都遵守了，為什麼要從頭開始？」





Bridget現在正在考慮離開澳洲，去別處找工作，或在海外申請簽證。

