加速審批！內政部積壓簽證申請減少四份之一

內政部的簽證積壓申請數量一度接近100萬份，如今已降至75.5萬份。





移民部長吉爾斯（Andrew Giles）昨日（11月16日）在澳洲經濟發展委員會（CEDA）的移民會議上表示，自6月1日以來，其部門已經完成了300多萬份簽證申請的審批，有望在今年年底前再完成約60萬份積壓的申請。





他表示，當局已經多僱用了近300名職員來處理簽證。「我們已經將簡單的任務自動化，以騰出人手來處理更複雜的簽證申請。」





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當局也在努力簡化用於確定申請優先級的系統。「以前的優先排序系統較複雜，令某些技術簽證申請的單次審批時長增加了45分鐘。我看見職員把簽證分為不同的組別，而不是作出決定。如果我們對每個人都進行優先排序，就相當於我們沒有對任何人進行優先排序。」



吉爾斯在演講中說，處理技術簽證的中位時間已經從2015-16年度的4個月猛增，每年增長一個月，到2018-19年度去到7個月。





他表示，政府在本財年還增加了永久技術簽證和家庭簽證的數量，並指「任何移民都不應該永遠是臨時的」。





會上，負責對移民系統進行全面審視的三位專家之一、前高級公務員Martin Parkinson表示，內政部的網站已開始公眾諮詢，截止日期是12月15日。專家們的目標是在2月底前提交一份臨時報告，並在3月底至4月提交一份最終戰略。





他表示，不想預先判斷結果，但這次審視可能會以簡化簽證程序可能帶來的好處為出發點。





聯邦預算包含3610萬澳元用於簽證處理，以在九個月內增加500名職員，以減少簽證積壓。另外，當局已表明會審視澳洲的移民制度，以確保其與時俱進。





吉爾斯形容：「我們需要一個能夠吸引和留住人才的制度，一個簡單、高效並與澳洲現有人才互補的移民制度。國際流動性對經濟活動至關重要。對澳洲而言，這種重要性將隨著時間繼續加強。」

