澳洲簽證系統【日久失修】遭犯罪分子濫用？

KEY POINTS 內政部長奧尼爾說：澳洲移民系統正出現“系統性濫用”的情況。

移民專家表示，必須減少簽證積壓，並需要更嚴厲的處罰來阻止犯罪活動。

內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）昨天（7／11）宣布， 就最近由雪梨晨峰報、時代報及60 分鐘時事雜誌的聯合調查報道發現有關簽證欺詐和外國工人遭剝削的問題進行獨立檢討。





而報道中亦包括揭露了一名負責販賣人口的人士雖然曾經在英國被判入獄，但仍能夠進入澳洲。





SBS 新聞部證實，今次檢討將與 9 月的就業及技能峰會上說宣布的檢討分開進行，該次檢討是針對澳洲缺乏有技能工人而進行。而有關檢討的職權範圍尚未公佈。





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奧尼爾周一對澳洲廣播公司（ABC）電台表示：『很清楚的是，目前該系統正出現系統性被濫用的情況。』





奧尼爾亦將矛頭指向反對黨領袖達頓（Peter Dutton）在兩黨聯盟政府執政期間處理這個問題的手法。





她說，他在邊界問題上「說話強硬」，但同時卻管轄「一個允許這些事情發生的系統」。





雪梨大學法學院公共法例教授克羅克（Mary Crock）表示，由於簽證處理能力不足，令到移民系統出現被濫用而不被發現的情況。





她說：『如果你沒有足夠的人手來做決策，那麼你也沒有適當的人數來確保不會發生濫用行為。』





克羅克教授又說，簽證積壓也加劇了濫用的情況，因為一些「濫用案件」亦無法迅速根除。取而代之的是，申請人可以持有效的過橋簽證在澳洲合法工作和居留，並等待實質性簽證的申請。





5月上台的工黨接手了近100萬份積壓的簽證申請。艾巴尼斯政府最近透露，在僱用了額外的 260 名員工來處理簽證申請後，這一數字已降至約 880,000 份。 同時，在10 月公布的財政預算案顯示，從 2022-23 年開始的兩年內， 政府承諾投入 4220 萬元，以增加處理簽證的能力。





克羅克教授說，政府亦應該指派一名負責人負責每個個案，以便能夠監督整個簽證申請，並確保申請人沒有利用該系統又或者申請人正被利用。





移民部前副秘書里茲維（Abul Rizvi）表示，由於該系統的複雜性，檢討工作應該至少持續一年，並且應該聽取「社會各界」的意見，包括商企、工會、移民代理和移民。





里茲維又說，檢討工作應該審查出現濫用的情況是如何發生，有多少涉事者，而該如何識別和他們所處的地點，同時，亦要檢討移民是如何被剝削。





他亦呼籲剝削移民工人工資的僱主實施更嚴厲的處分，例如將他們監禁。





里茲維說：『“除非能阻止移民被詐騙的程度，否則不良行為者將因為錢財的吸引力而繼續經營這些事業。』





與此同時，政府已經公布在就業及技能峰會上宣布的檢討將涵蓋的內容。





檢討的職權範圍指，其目標是「制定一項整體策略，闡明澳洲移民系統的目的、結構和目標，以確保在未來數十年內能滿足和符合國家的利益。」





一份中期報告將於 2 月 28 日提交給內政部長，其中包括對明年財案的優先建議。





有關的檢討工作將由前高層官員帕金森（Martin Parkinson）、勞工移民法律專家豪爾（Joanna Howe） 和前技術移民部長顧問委員會成員阿扎里亞斯（John Azarias）負責進行。





SBS 新聞部亦經已聯絡達頓辦公室要求對事件作回應。



With AAP.



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