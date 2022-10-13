聯邦放寬技術移民簽證審批 會搶本地工人飯碗嗎？

根據去年2021年的人口普查數據，由於人口老化，衛生及社區服務人員10年以來人數增加50%，即多60萬僱員，從事衛生及社區服務工作人員，佔全澳整體勞動力的7份1，另外科技行業的在同期增幅更大，達到164%。





昨日公布的人口普查數據顯示，目前全澳的護士及護理人員，超過40%在海外出生，高於各行業海外出生僱員率是32%的平均比率。





另外電腦程式員 computer programmer, 3份2 是在海外出生，印度出生的比率較大。





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根據內政部數據，近 13,000 名海外技術人員，在 8 月份收到了申請永久技術移民簽證的邀請，這是爆發疫情以來，人數最高的一輪邀請，針對有大量職位空缺的行業，超過25%，大部份涉及衛生專業。





很多以前要分數較高的行業，例如教師、醫生、護士等，目前人手嚴重短缺下，收到邀請所需的分數，顯著降低，例如中學教師，在4月份要90分，才能獲邀申請簽證，現在只需要65分，幼兒教師和高齡護理護士也一樣，幾個月前都需要85分。全科醫生的門檻從上一輪的90分降低到65分。





有研究指出，移民流入對社會有正面影響，會帶來資金以及人才，有助發展，甚至令國家富強，但也有人認為，移民會與本地工人搶飯碗，甚至聽過有華人移民話，雖然自己是移民，但反對大量接收移民，因為擔心下一代搵唔到工做。





今集【大眾論壇】就想問下大家，是否贊成我們澳洲降低門檻，接收多些技術移民？又是否擔心移民會令我們，甚至下一代搵唔到工？





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準

