【最新數據】全國近65萬人失業 每周工作40小時人數下降

澳洲統計局今日（10月12日）公布2021 年人口普查數據，顯示38% 的澳洲人工作 40 小時或更長時間，低於十年前的 45%。

Workers are seen on the production floor at the Civmec Construction and Engineering facility in Perth, Friday, March 10, 2017. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING

在珀斯 Civmec 建築和工程設施工廠的工人。 Source: AAP

澳洲統計局今日（10月12日）公布2021 年人口普查數據，顯示38% 的澳洲人工作 40 小時或更長時間，低於十年前的 45%。

在那些工作 40 小時或以上的人中，幾乎所有人（86%）的家務工作時間都少於 15 小時。然而，三分之一（35%）的人有照顧孩子的責任，11% 的人向有殘疾、健康狀況或因年老的人提供無償援助。

北領地和西澳的每周工作時間超過 40 小時的人比例仍然最高，分別為 44% 和 42%。塔州的比例最低，只有 33%。

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澳洲人的工作時間中位數保持不變，為 38 小時。採礦業的中位數最高，為 48 小時。

而工時最低的行業為住宿和食品行業，為 20 小時。

澳洲統計學家格林（David Gruen）表示：有趣的是，校長的工作時間與外科醫生一樣多，每個人每周的平均工作時間為 50 小時，

雖然長時間工作的人比例較低，但大多數人仍然全職工作。在人口普查前一周，超過 700 萬人從事全職工作，400 萬人從事兼職工作，100 萬人沒有工作。

在從事全職的700萬人中，有約 11萬5千人同時全職學習，近38萬4千人兼讀不同課程。

在兼職的400萬人中，近70萬人全職學習，近26萬4千人兼讀不同課程。

全澳，近65萬人（646,442）失業，近700萬人（6,888,081）不計算在勞動人口內。
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Published 12 October 2022 at 12:25pm
By Tracy Lo
Source: SBS