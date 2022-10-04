統計：印度成三州留學生最大來源地 中國驟減總人數仍最多

聯邦政府早前公佈留學生 數據 ，目前全國共有478,230名留學生，中印兩國便佔據四成有多。中國以133,320人穩居首位，印度僅約其一般，為77,357人。





不過，在2022年1月至6月的新註冊留學生人數上，印度以8693人躋身榜首，略高於中國的7622人。其中，印度學生在南澳、西澳和塔州都是留學生的第一大來源地，這次更是印度首次在南澳超越中國。





《廣告人報》（The Advertiser）報道，南澳大學（UniSA）上星期在新德里和班加羅爾宣傳開設新課程，特別針對印度學生。





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南澳政府的留學事務機構StudyAdelaide行政總裁Jane Johnston表示，中國學生人數恢復緩慢，是因為北京當局「持續實施封鎖措施和出入境限制」，以遏止新冠疫情。





「我們期望歡迎這些（中國）學生，如同歡迎其他留學生一樣。同時，印度的留學生市場維持強勁，尼泊爾、越南、菲律賓和哥倫比亞都在增長。」





在新州、南澳、西澳、塔州、首都領地和北領地，尼泊爾留學生人數都躋身三甲，更在北領地居首，在全國亦以44,969人排第三。





不過，中國在新州、維州、昆州和首都領地仍維持領先，特別是在新州、昆州和坎培拉，都比第二名多約一倍。





此外，香港學生人數在昆州、南澳、西澳和塔州都位列前10名，其中在南澳以1,543人進入前五。而台灣學生則在地理上最近的北領地排最前，位居第10。

