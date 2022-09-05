【留學生喜訊】畢業生簽證年期可望最多增至6年

要點 新政策下，部分學士學位的畢業生於畢業後可留澳長達4年，博士畢業生更可長達6年。

聯邦政府將於10月公布修讀哪些學位將會受惠。

根據聯邦政府在為期兩天的就業和技能峰會上提出的最新政策，部分學士學位畢業生於畢業後，將從以往可以留在澳洲工作兩年，延長至四年，而碩士畢業生就由以往可以留澳工作三年，延長至五年，博士畢業生就由四年，延長至六年。





內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）的發言人向 SBS 新聞表示，政府將在 10 月宣佈新政策將包括哪些學位，消息指將優先考慮修讀護理、工程和資訊科技專業的學生。





發言人說：「他們是政府認為澳洲需要的畢業生。他們可以直接進入高技術而又出現嚴重勞工短缺的行業，澳洲需要更好地利用國際學生那麼好的資源。」





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國際留學生對澳洲讓在他們畢業後留低更長時間的消息均表示歡迎，稱此舉不僅有助吸引更多學生來澳洲讀書，還將幫助他們畢業後找到工作。



雖然有關政策適用於在今個財政年度畢業的學生，但預計這項政策亦將在未來幾年繼續延長。





來自斯里蘭卡留學生 Janageeth Logeswaran，目前在阿德雷德的 Flinders 大學修讀電腦科學學士學位，專攻人工智能，他將於2024年畢業。





他說，政府計劃讓國際學生在畢業後留在澳洲更長時間，對他們來說是「好消息」。





他又說：「我肯定我的朋友和我在澳洲留學的所有國際學生，都會對這個消息表示高興。我很感恩，我真的很感激澳洲政府推出有關政策。」



Janageeth Logeswaran 表示，他想畢業後在澳洲成立自己的人工智能公司。 Source: SBS / Flinders University 他希望業後留在澳洲，最好能夠創辦自己的人工智能公司。但他亦知道國際學生於畢業後能在澳洲獲得永久居留權是有多困難，他希望這些改變能讓他更易取得永居資格。





聯邦政府在峰會上承諾，在本今個財政年度，會將澳洲的永久技術移民名額從 160,000 個，增加到 195,000 個，額外的 35,000 個名額旨在吸引更多的護士和技術工人等，來直接解決有迫切需要的技術勞工短缺問題。





Janageeth說：「國際學生給澳洲帶來了很大的經濟效益...... 他們可以為經濟做出很多貢獻......當他們在這裡工作時，亦有助解決技術短缺問題，這也減輕了澳洲經濟的壓力。」





他說，很多國際學生已經選擇在加拿大進修，因為當地容許畢業生於畢業後更容易獲得永久居留權。



如果新政策讓國際學生在澳洲更容易獲得永久居留權，我相信很多有才華的學生，會毫不猶豫地選擇來澳洲。 留學生 Janageeth

聯邦教育部長祈雅（Jason Clare）在上週舉行的高等教育峰會上表示，只有 16% 的國際學生在完成學業後在澳洲繼續工作，而加拿大在這方面的比例有 27%。



來自伊朗和阿聯酋的留學生 Yeganeh Soltanpour，正在阿德雷德大學攻讀工商管理碩士課程。她說選擇在這裡進修，是因為「這些大學非常出色」，而且阿德雷德更被認為是一個非常宜居的城市。





Yeganeh說，新政策允許畢業生在澳洲工作更長時間，將令他們能夠在澳洲的就業市場上有更大的競爭能力。



放寬這些規則，對我們學生來說意義重大。 留學生Yeganeh

她解釋，以往畢業生畢業後在澳洲尋找工作相當困難，因為一旦僱主知道他們是國際學生，便會認為他們做得不長，不想花費資源培訓他們，因為不知道培訓後他們能否繼續留下。





她又說：「放寬這些規則，讓學生有機會踏進面試的大門。」



Yeganeh Soltanpour 表示，允許畢業生在澳洲工作更長時間的規定，將令他們能夠在澳洲的就業市場上有更大的競爭力。 Source: SBS / Supplied 內政部長歐妮爾表示，將會成立一個工作小組，就制定新政策和其他相關問題，向內政部和教育部長提供建議，該小組將在 10 月 28 日之前他們報告。





工作組的成員將包括來自國際教育委員會、全國高等教育聯盟、澳洲大學以及內政部和教育部的代表。





澳洲國際學生理事會（CISA）主席 Oscar Zi Shao Ong 表示，新政策肯定會讓國際學生在學習期間更安心，並能幫助他們找到工作。





他說：「國際學生總是發現很難找到工作，因為他們對自己的工作權利有誤解，因為他們認為不能在澳洲逗留超過兩年。」





他指澳洲政府需要承認國際學生在新冠疫情期間，一直在填補澳洲的技術勞工短缺問題，以及他們為澳洲提供的龐大價值，這不僅是經濟價值，而且是社會價值。



除了允許國際學生畢業後可以逗留更長時間外，聯邦政府亦將對學生和培訓簽證持有人，放寬每兩週只可工作的20時數上限，延長至 2023 年 6 月 30 日。





Zi Shao Ong 表示，他們一直歡迎政府延長國際學生的工時上限，因為可以減少了他們需要「打黑工」而被剝削的機會，例如是剋扣工資。





但他亦表示，值得關注的是，放寬工時上限可能會導致國際學生過度疲勞，因此需要作出平衡。





澳洲國立大學法學教授兼國際與企業副校長 Sally Wheeler 表示，延長國際學生留澳的政策是「朝著正確方向踏出明確的一步」。





但她表示，澳洲需要鼓勵僱主聘請國際學生，而不再擔心培訓完他們後會很快離開澳洲。





她向 SBS 新聞說：「僱主需要接受社會化，以及能在國際學生獲得學位的過程中，為他們提供綜合工作的學習和實習機會。」





她又舉例，假如 400,000 多名持學生簽證進入澳洲的學生中，有大約 80,000 人可以邊讀書、邊工作，然後有 16,000 人留下來繼續申請永久居留，這些數字看來便可留住人才。

