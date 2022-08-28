【大選臨近】維州州長宣布資助免費讀護士助產士

維州州長安德魯斯(Kevin Andrews) 宣布，所有在2023至2024年，報讀護士或助產士課程的本地學生，可以獲得獎學金支付學費。





為解決州內醫療體制人手不足問題，州政府計劃聘用及培訓超過17,000護士及助產士。





維州在不足3個月後就舉行州大選，最新民意調查顯示，安德魯斯將代理維州工黨連續第三屆贏得大選。





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安德魯斯今日（8月28日）在墨爾本的澳洲護士及助產士聯合ANMF（Australian Nursing and Midwifery Federation）向記者表示，正就讀12年級的學生，如果想讀護士或助產士課程，可以去報讀，政府會支付有關專上教育供款計劃 HECS （Higher Education Contribution Scheme）。





根據該項5年計劃，所有在 2023 年和 2024 年報讀專業護士及助產士課程的新本地生，將獲得高達 16,500 元的獎學金，以支付課程費用。







學生在為期3年的進修，將獲得 9000 元，如果他們在維州的公共醫療機構工作兩年，剩餘的 7500 元，政府也會代為償還。





另外，平均 10,000 元的獎學金也將發放給數千名護士學研究生，以完成專科領域的課程，包括深切治療、急症、兒科及癌症護理。





該項目計劃包括：



向登記護士提供11,000元獎學金，作為攻讀註冊護士的學費



為急症和社區環境的 100 名新執業護士，提供 12,000美元的獎學金



超過 2000 萬美元用於幫助越來越多的畢業生和研究生過渡到醫院工作

安德魯斯表示，由於全州的醫院都在新一輪的疫情下，承受沉重壓力，政府在研究該方案已經幾個月。





安德魯斯說：「我們的醫院系統承受著非常、非常大的壓力，這是由多種因素共同造成的。」





維州在野兩黨聯盟衛生事務發言人克羅澤（Georgie Crozier） 表示，兩黨聯盟將與執政工黨相同的護理和助產士的資助計劃，引起澳洲護士及助產士聯會工作人員的諷刺掌聲。





安德魯斯揶揄說：「模仿是最大的奉承形式。」





在經歷了兩年半的疫情困擾之後，醫療已成為 11 月 26 日維州大選關鍵戰場。





維州在野兩黨聯盟已承諾，擱置安德魯斯政府數十億元的郊區鐵路環線計劃，將資金重新用於在墨爾本及維州地區建設和升級醫院。





兩黨聯盟黨領袖馬仲佳（Matthew Guy）表示，聯盟將在臨近州選舉時，發布其醫療人員配置政策。

