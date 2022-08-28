【大選臨近】維州州長宣布資助免費讀護士助產士

維州州長安德魯斯(Kevin Andrews) 宣布，所有在2023至2024年，報讀護士或助產士課程的本地學生，可以獲得獎學金支付學費。
為解決州內醫療體制人手不足問題，州政府計劃聘用及培訓超過17,000護士及助產士。
維州在不足3個月後就舉行州大選，最新民意調查顯示，安德魯斯將代理維州工黨連續第三屆贏得大選。
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安德魯斯今日（8月28日）在墨爾本的澳洲護士及助產士聯合ANMF（Australian Nursing and Midwifery Federation）向記者表示，正就讀12年級的學生，如果想讀護士或助產士課程，可以去報讀，政府會支付有關專上教育供款計劃 HECS （Higher Education Contribution Scheme）。
根據該項5年計劃，所有在 2023 年和 2024 年報讀專業護士及助產士課程的新本地生，將獲得高達 16,500 元的獎學金，以支付課程費用。
學生在為期3年的進修，將獲得 9000 元，如果他們在維州的公共醫療機構工作兩年，剩餘的 7500 元，政府也會代為償還。
另外，平均 10,000 元的獎學金也將發放給數千名護士學研究生，以完成專科領域的課程，包括深切治療、急症、兒科及癌症護理。
該項目計劃包括：
- 向登記護士提供11,000元獎學金，作為攻讀註冊護士的學費
- 為急症和社區環境的 100 名新執業護士，提供 12,000美元的獎學金
- 超過 2000 萬美元用於幫助越來越多的畢業生和研究生過渡到醫院工作
安德魯斯表示，由於全州的醫院都在新一輪的疫情下，承受沉重壓力，政府在研究該方案已經幾個月。
安德魯斯說：「我們的醫院系統承受著非常、非常大的壓力，這是由多種因素共同造成的。」
維州在野兩黨聯盟衛生事務發言人克羅澤（Georgie Crozier） 表示，兩黨聯盟將與執政工黨相同的護理和助產士的資助計劃，引起澳洲護士及助產士聯會工作人員的諷刺掌聲。
安德魯斯揶揄說：「模仿是最大的奉承形式。」
在經歷了兩年半的疫情困擾之後，醫療已成為 11 月 26 日維州大選關鍵戰場。
維州在野兩黨聯盟已承諾，擱置安德魯斯政府數十億元的郊區鐵路環線計劃，將資金重新用於在墨爾本及維州地區建設和升級醫院。
兩黨聯盟黨領袖馬仲佳（Matthew Guy）表示，聯盟將在臨近州選舉時，發布其醫療人員配置政策。
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