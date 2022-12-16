【移民喜訊！】 新州放寬永居簽證申請人條件

於9月， 新州政府 於 2022至2023 年的技術移民計劃收到超過 12,000 個簽證名額後，公佈了其技能清單。





新州政府其後進一步宣佈這兩種簽證，包括申請簽證類別190 和偏遠地區技術移民（臨時）簽證491 的最低分數和工作年限最新要求。





但是，根據該州最近發佈的更新，有關要求現於申請簽證類別190時會被取消。





網站進一步指出，基於選擇的邀請程序將用於確保新州的提名人會符合該州經濟的技能需求。









雖然邀請輪次在整個財政年度都在進行，但該州表示沒有確定日期，並且不會事先宣佈邀請輪次。





州表示：「我們無法告知即將到來的邀請輪次的日期，也無法告知你的 SkillSelect EOI 會被邀請申請提名的可能性有多大。」





「在邀請輪次中，我們通常會考慮分數、英語水平和多年的技術經驗等因素。被邀請申請新州提名由州政府自行決定。」





至於 簽證類別491 ，仍然會有工作經驗和最低分數相關的要求。





新州政府官方通過電子郵件向本台確認：「對於簽證類別491，最低分數和技術經驗仍然適用於任何希望直接根據途徑 1 Stream B 申請簽證的人，但是，對於已組達到 『在新州中小城市學習』要求 的申請人，技術經驗的要求將被免除。」





移民專家歡迎取消簽證類別190的技術經驗和分數要求。





移民中介 Suman Dua 將最新的變化描述為「重大」和「好消息」。





她指出：「該州的高分制和就業要求簽證條件，使一些申請人更難符合資格標準，並申請居留權。」





Dua 表示，在聯邦政府向 簽證類別189 的申請人發出大量邀請後，新州很快就取消了這一條件。





READ MORE 【財案2022】移民澳洲：政府宣布增加多類簽證配額





她說：「許多技術工人正在等待國家提名的簽證，但現在他們已經利用了簽證類別189的邀請，這是一種沒有條件的獨立簽證，由聯邦政府簽發。」她補充指，她有很多客戶室收到簽證類別189的邀請時，感到很驚訝。





30歲的Kirthi Chetty是在聯邦政府發出的最新一輪邀請中獲得簽證類別189邀請的幸運兒之一。





Chetty同時申請了簽證類別 189 和 190 ，她說：「對於申請簽證類別190，最低工作經驗的要求變得越來越困難。在這個條件被取消後，許多申請人會因為新州簽證的變化而感到寬慰。」





SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。 按此進一步了解 SBS 中文。













