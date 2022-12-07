【全國罕有租賃一條龍服務】助港人新移民未落腳先安居

「我們在年初已開始有這個構思，到今年的六月正式開始這項服務。」





「這類租務的服務、主要亦是因應市場目前的需要，而以我所知，澳洲目前仍然欠缺同類型的服務，因為在澳洲的租賃過程比較繁復，亦要用相對長的時間準備。」





「很多時，我們由開始接觸客人、至將（租房）的門匙交到他們手上為止，可以長達數個月，因為公司亦要有一定資源及經驗才能作出配合，因此，暫時我們仍未見到有同類型公司提供這樣的服務。」





Source: Facebook / David Lee



「有一部份移民其實會（在落腳前）做好功課，知道自己喜歡哪些類型的地區及物業，這些人士我建議他們可以直接去了解買樓市場。」





「但亦有部份人本身比較煩忙、亦未必有親戚朋友在澳洲、又對本地的區域或樓房的種類又缺乏了解，對這類人、我認為先租後買的選項會令他們舒服一點。」









David亦指，服務開始至今已成功協助超過二十個家庭，但要幫助香港移民在澳洲找尋合適合的租盤，仍不時要面對挑戰。





「我們發覺有不少移民在香港生活得太耐，會用慣常的香港標準去了解澳洲的情況，因而在文化或天氣上會產生問題。」





「例如，香港人普遍對所謂的『黑廁』—即沒有窗及密封式的廁所—會反感，這對本地人而言，根本無一個特別的稱呼、亦並不構成任何問題。」





David指:「很多時我們亦花不少時間，慢慢向客人解釋這些細節上的差異，但我深信時間會讓他們明白的。」 Source: Facebook / David Lee 「我們亦必須就此向客人解釋：『澳洲天氣不如香港潮濕』、以及『大部份廁所亦有抽濕系統』。」





「又例如，香港人普遍會要求物業要有全屋冷氣（空調）—因為香港普遍物業都有冷氣、但澳洲卻剛好相反、大部份物業都沒有。」







而對於要求全屋冷氣的個案，在David的斡旋下，業主願意在主人房及客房加裝冷氣、而客人亦願意「一人讓一步」的情況下，最終亦達成一個滿意的共識。





「所以很多時我們亦花不少時間，慢慢向客人解釋這些細節上的差異，但我深信時間會讓他們明白的。」





David亦指，服務開始至今已成功協助超過二十個家庭。 Source: Facebook / David Lee



但David亦指，並非每一次客人所開出的條件並都能完全滿足。





「試過有客人要求物業有雙層玻璃窗，而在澳洲雙層玻璃往往只在豪華物業、或直接面對䌓忙馬路的物業才會安裝。」





「因為他擔心在外國的天氣，冷熱氣溫的變化會對室內有很大影響，我們亦要向他解釋，澳洲（雪梨）其實並非你想象中有這樣大的溫差，最後他亦明白這一點而選擇一些只裝有普通玻璃窗的物業。」





而David指，作為租賃中介，他們是客人與本地其他租屋中介的主要溝通橋樑，而他們亦必須讓客人明白澳洲最新的租務流程，而更重要的，是讓客人有機會發問問題。





而David指，作為租賃中介，他們必須讓客人明白澳洲最新的租務流程，而更重要的，是讓客人有機會發問問題。 Source: AAP / JULIAN SMITH/AAPIMAGE 「因為他們心中有好多問題，往往沒有渠道給他們一次過作出詢問，每次可能只能在網上找到零星的答案，卻有機會給他們作詳細詢問，會令他們更加放心。」









除此之外，他們亦會為客人拍照及拍片及報告單位的情況，亦會盡量安排客人可以以網上的形式，實時「看樓盤」，以及幫助他們將所需文件提供給對家的租屋中介，最終希望可以將門匙順利交到客人手上。





而很多人會擔心新移民的租務申請，未必會受本地業主青睞，但David認為，這個刻板印象已隨時間轉變，但他仍建議，準租客的致勝關鍵是「作好適當的準備」。





「其實今時今日，我覺得基本已沒有了這個（新移民難租屋）的問題，因為，澳洲作為一個移民國家，大部份業主本身也是移民，或者他們的父母是移民，所以大家都已接受剛到埗的人士。」









「反而很多時、涉及租樓或買賣樓宇的都只是溝通上的問題而令雙方有誤會，因此，我們的服務有時亦會好似醫生一樣，要為客人提供解決問題的建議。」





「網上亦不時有消息話，『移民在澳洲很難租樓』，而在澳洲租務過程中，要準備的文件是需要花時間去處理，因此，我們幫客人準備的資料往往會是關鍵。」





「澳洲的情況與香港不同，在香港客人有錢就能成功租樓，因為在香港，客人可能在看完樓盤的同一日付按金，就已可以鎖定物業。





「但在澳洲卻不然，租客必須準備好所有的文件，才能開始租樓的過程，澳洲的租賃過程一如入學申請一樣繁復，因此，我亦會建議租客如果想在澳洲租樓時，需要花多一點時間作準備。」





David亦建議香港移民在租住澳洲的物業前，更要在「心態上」有作出準備。 Source: Facebook / David Lee



除了文件的整備外，David亦建議香港移民在租住澳洲的物業前，更要在「心態上」有作出準備。





「香港及澳洲的生活模式本身亦有很大差異，香港節奏比較快，澳洲人的工作態度有時會較為休閒，所時很多時在租樓的過程中，你要問中介問題就需要有一定的耐心。例如，即時你致電給對方，對方亦未必會一定即時回應，發電郵亦可能要等數天才有人回覆。」





「而大部份香港人可能一開始就會想，在澳洲租間大屋（House)住一下也是不錯，但我們發覺客人在租獨立屋後、就發覺原來亦有不少事務要處理，例如，大部份香港人不會習慣有偌大的後園需要打理。」





「另外，住大屋可能涉及每日都要上落樓梯級，亦有客人反映他們與父母同住的話，每天要走上走落非常不便。」





「因此這類的獨立屋物業是好的選項，但當中要顧及的問題亦比較多，我認為若有老人家就未必會是太合適，相反，很多租公寓（Apartment）的人，會反映這才較適合他們的生活方式。」





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