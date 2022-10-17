租金繼續狂升逾一成 有地產中介建議房東加租兩成

根據地產網站Domain 的最新租金報告，全墨爾本市 40 個地區的屋屋和公寓租金上漲了一成或以上。數百個地區的租金至少上漲了 5%。





截至 9 月份，墨爾本的整體房屋租金比去年上升了 9.3%，達到創紀錄的每周 470 元。





這一些改變歸因因為越來越多的租戶重返市場，其中包括因為疫情而延遲搬出家的年輕人、尋求自己工作空間的合租房租戶、來自國內，以及返回的州際和國際移民。





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一些未能成功租屋的人士或要繳付每周額外50元以成功租賃。





漲幅最大的地區包括 Docklands，該區公寓租金飆升二成，達到每周 480 元的中位數。





墨爾本中央商務區的公寓租金飆升 19.4% 至 430 元。





領域研究和經濟主管 Nicola Powel指，這些區域大部分已經恢復了新冠大流行前的租金，當時學生和移民工人因邊境關閉而未能在澳洲居住。





Powel表示隨著越來越多的國際工人和學生返回，明年租金將會繼續上漲。





除了維州以外，澳洲不同州份和領地的租金亦大幅上升。





布里斯本一間房地產中介更發電郵呼籲房東考慮將租金提高 20% 或以上，以應對澳洲日益惡化的租金危機。





Ray White West End 近日向房東發送一封電子郵件，建議房東將租金提高，甚或比通脹率高。





該電郵內提及，該機構發現「許多房東沒有獲得做出明智決定的信息」，並被建議簽署長期租約，每周僅增加 5 至 20 元租金。





電郵中提及：他們的物業經理一直在審查所有的租約續約，建議平均將今年 10 月和 11 月續約的租約提高 17%。





而在12 月續租的租約更建議加幅20%，稱這可為房東帶來高達每年１萬元的額外收入。





該機構聲稱大多數租戶「同意」上調租金，並表示當他們「查看市場上可供出租的房產」，就會明白加幅是「公平合理」。





Tenants Queensland 的主席卡爾（Penny Carr）表示，這封電子郵件顯示了隨著租金上漲而在澳洲各地發生的「機會主義價格欺詐」。





她表示，目前民眾負擔不起租金，租戶不得不承受租金上漲，因為他們擔心找不到另一處房產或無家可歸。





她指只有在合理的情況下，才應該允許租金上漲超過 CPI，並且該物業有重大工程或有某些東西必須更換。



