【我不是名人】導演黃浩然感激太太讓他踏出第一步

其實之前黃浩然曾接受過溫楚良的訪問，深入了解了他個人的第三齣電影《緣路山旮旯》的構思同埋選角。







今天，溫楚良開始時問黃浩然為何選擇在香港演藝學院修讀電視電影文憑。Amos 答道，他中七會考成績不理想，要從嶺南學院念中文，或入讀香港演藝學院。結果，演藝學院最終「選擇」了他。







他說打從高中起他已為雜誌刊物寫稿，範圍十分廣泛，所以雖然他演藝學院畢業後，曾加入有線電視，但很快便因為喜歡看世界盃賽事而加入了亞洲電視。但沒有一份工作做得長。





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他說，後來加入了徐克的電影工作室，負責電影《刀》的拍攝工作，雖然應徵副導演，但實際是場記兼徐克的「對外」助理。Amos 說他在徐克身上學到很多東西，便是現在他將劇本分鏡的「手續」，也是那時候從徐克身上學到的。





之後，他在 90 年代中重回文字傳媒業，做過《東周刊》、蘋果副刊、體育組和蘋果網。





他說 90 年代中是文字傳媒最後一個高峰，之後便無以為繼。





對於他要等到 40 歲多一點才開始開拍他的第一齣長電影，他要感謝現在的太太，因為她對於申請 "public funding" 甚有心得，但《點對點》這齣電影票房不理想，Amos 認為與電影的節奏有關。







港產片從 90 年代起便一直走下坡，香港政府其實扶持過香港電影業，其中《香港藝術發展局》和《電影發展基金》會撥款資助部份他們覺得值得的電影，究竟它們兩者之間在考慮資助時，有什麼不同的考量呢？









另外，多才多藝的黃浩然，原來曾是香港曲棍球代表隊的成員。







詳情請收聽這集【我不是名人】。



