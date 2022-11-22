越南華僑二代開心Share嫲嫲食譜意外成「網紅」

隨著網絡的發展，網紅（Influencer）或KOL在各個社交平台已不罕見，不少人更視網紅為生財工具，但亦有人在「無心插柳」的情況下意外成為追捧的對象，SBS中文【我不是名人】的嘉賓美食KOL謝慧敏（Jeannette）正是後者。





Jeannette受訪時表示，她最初亦只因為想保留嫲嫲（祖母）及家人的食譜，才開始將在網上分享食譜，她亦沒有想過自己會爆紅，也從沒打算依靠網紅的身份賺錢。



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＂剛開始(分享食譜 )時我大約廿多歲，我朋友的年紀也差不多，我預計隨著大家開始長大，各人亦會想組識家庭，會想為子女煮一些家常菜，我將食譜放上網，當時就是希望我的朋友可以為人家煮這些家鄉菜。＂





＂但我心中（的另一個主要原因），是想保留我嫲嫲及家人的家常菜，得其他人都記得家鄉的味道。＂









雖然中沒有接受過專業的厨師訓練，但Jeanette全家均為「烹飪高手」，她的煮食興趣及技巧，亦從小就受到家人薰陶。





好多食譜都是來自嫲嫲，但亦有不少是媽媽教的，例如是一些齋菜—因為媽媽是素食者，例如一些湯水或越南湯粉的食譜，就是從母親而來。 美食KOL謝慧敏





＂爸爸亦有教我們煮一些餐館菜，姑媽烹飪亦是十分了得，有時我會到姑媽家中學厨—但她經常很忙—還有我的丈夫是越南人，有時我也會學奶奶（家婆）的越南餐。＂





Jeanette全家均為「烹飪高手」，她的煮食興趣及技巧，亦從小就受到家人薰陶。 Credit: Wok and Kin



Jeanette亦指，其實她在中學開始學煮意大利餐，但對大學時對煮食的興趣就更濃厚，而她更會在放長假的三個月，每日陪祖母「買餸」及觀察她如何煮食。





雖然Jeanette祖母會煮越菜及中餐，但Jeanette的記憶中，她的食譜以中餐為主，不過，要將祖母的食譜還原並放上網，對她亦有一定難度。





＂最難都是因為嫲嫲煮菜，她會自己試味，她自己認為味道對就可以，但我要學的時候，亦不知她實際是放了多少份量的糖或鹽，所以我必須看得很緊，看看她放幾多糖或鹽。＂









＂有時她會用大湯匙，有時會用小匙，有時她甚至會直接用湯勺，所以我有時根本無法量化，只能在心中約略估計，所以向嫲嫲學怎樣烹飪是頗困難。＂





“幸運的話，有時估到份量一次就成功，但有時亦可能要試三至五次、才能煮出相同的味道。＂





Jeanette一直堅持每周將兩篇食譜放上網，並在短短兩、三年間已經將接近兩百個食譜放上網，但當中最令Jeanette印象深刻的味道是祖母的「東菇炆雞翼」。





Jeanette一直堅持每周將兩篇食譜放上網，並在短短兩、三年間，估計已經將接近兩百個食譜放上網，但當中最令Jeanette印象深刻的味道，是祖母的「東菇炆雞翼」。 Credit: Wok and Kin

其實嫲嫲好多的菜式我也很喜歡，但如果一定要我選一樣，我會選擇她炆的雞翼，我小時候坐車放學。 美食KOL謝慧敏

＂在回到家時，我已聞到（嗅出）厨房傳出的蠔油味。到我走到鍋前，看見那裡的雞翼，我就會流口水，因為我知道一定是很腍（軟熟），事關嫲嫲會炆很久、餸汁將會滲入雞翼，我亦預計到放入口時的美味。＂





她的追蹤者一直增長，而她亦已開設了自己的IG、Facebook專頁半年前起，她亦進軍Youtube的頻道。



現在IG(Instragram)差不多有四萬(追蹤者)—也不算很多，而Facebook大概亦有一萬一千人，而網誌（Blog )一年有約二百萬次Page View(網頁瀏覽次數)，Youtube剛開始暫時只有800人訂閱，其實也不多。 美食KOL謝慧敏

Jeanette坦言她對影片剪輯並不在行是因為開設Youtube頻道才邊學邊做；但Jeanette強調，由於她亦很喜歡用不同方式說故事，短片令她可以用聲音及畫面、以不同的角度說「家的故事」。





Jeanette坦言她對影片剪輯並不在行，也是因為要開設Youtube頻道才邊學邊做． Credit: Wok and Kin



作為全職教師的Jeanette本身工時已極長，但她仍然堅持每星期放兩篇食譜上網，若要完成一條短片可能更要花上十數小時，但她認為，分享食譜不但不會增加其壓力，反而是她的「快樂泉源」，再辛苦也值得。





而另一個令Jeanette堅持製作煮食影片的動力之一，是因為可以獲得祖母繼續陪伴在傍一同烹飪。





＂嫲嫲今年91歲了，如果我仍可以陪她出外買餸、散散步，之後我開始煮餸時，嫲嫲又幫我摘菜。＂





＂有時我亦喜歡在拍片時拍下嫲嫲雙手，也可以保留一些記憶。＂



