【我不是名人】趙子珂零用錢谷英語 空中少爺不重享受

藍山植物園。 Credit: Aaron Wan/ SBS Wilcox 表示，他於 1990 年代中移民來澳洲的時候，已選擇在藍山居住，原因是，這區的樓價比較容易負擔，這麼一住便住了 20 多年。





Wilcox Chio (趙子珂) 喜愛藍山植物園的工作。 Credit: Wilcox Chio 他移民澳洲後，曾做過不同的工作，但最主要是在澳航擔當「空中少爺」 (即男機組人員)。他笑稱也不知道是誰給予「空中少爺」這樣好聽的工作稱謂，因為「少爺」應該是服務的受益人而非提供者，因此它是名不副實。





原來說得一口流利廣東話的 Wilcox 來自香港，但他在澳門出生，爸爸是船員，他還在繈褓時便已隨家人移民香港。



大家可以在藍山植物園中看到很多奇花異卉。 Credit: Aaron Wan/ SBS 你或許以為 Wilcox 小時讀書一定很棒，可是事實正好相反。他唸的是中文中學，第一次考香港中學會考，只得 3 科及格，還欠兩科才能達到他覺得的「工作最低標準的要求」。結果再考一遍，這次真的給他拿下了 5 科及格。



藍山植物公園依山而建，供有人欣賞的景點很多。 Credit: Aaron Wan/ SBS 兩次會考英文都考得比較好，原來背後有一段鮮為人知的故事。





Wilcox 念中二 (即澳洲 Year 8) 的時候，一邊唸書一邊打工，他把賺到的零用錢，都花於由英國文化協會舉辦的英語課程上。他說，從小到大，他都清楚接收到一個信息，便是：「若英語能力好，日後將容易找到一份好工」。





他一個星期上課一個晚上，而在每班 10 多個學生當中，他差不多永遠是最小的一個。在他會考及格的科目中，英語均在其中，也是成績考得最好的一科，所以他笑說花在英國文化協會的錢真的很值得。





也許他從小開始對學習英語的執着，讓他的職業生涯變得比常人的更精彩。



