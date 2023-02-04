公路車尾玻璃一張紙「I Drive Is Slow」引發網民熱論

早前，一名司機在墨爾本的公路上開車路過拍下了前車後窗的紙條的照片，分享到社交平台，引發網民熱論。





照片顯示，公路上一輛萬事得（Mazda）的後窗玻璃貼著手寫紙條，上面寫著「I drive is slow. Kindly overtake」，意思是「我開車很慢，請爬頭」。



一名司機在墨爾本公路上開車路過拍下了前車後窗的紙條的照片。 Credit: Reddit 社交討論平台 拍下照片的司機分享到 Reddit 社交討論平台，這篇文章引起網民強烈反響。





雖然發佈這張照片的司機表示「感謝提醒」，但其他網民的想法似乎不一樣。





許多網民認為，在公路上以遠低於限速的速度行駛的人不應在高速公路上駕車。有網民表示：「以遠低於限速駕駛是非常危險，就像超速駕駛一樣沒分別。」





另一位網民則認為：「這比超速者更煩。公路上限速是多少就多少，比建議的速度慢 20公里車速會影響交通。」更有人認為，「沒有司機在公路上開車慢得要在車後貼上這樣的提醒」，「多謝提醒，但如果你需要貼出這紙條，你不應在公路上開車」。



網民社交討論平台表達看法。 Credit: Reddit社交討論平台 亦有網民認為，「如果有人在公路上一直開這樣慢，以至於需要貼出這紙條，那他真的不應該開車，他這樣是把自己和其他道路使用者置於危險」，「不應該開慢車，亦不應該超速，就按建議限速開車啊」。





更有人認為是因為新車，所以車主在為新車引擎「熱身」，「鍚車」因而開得慢。



有人認為車主在為新車引擎「熱身」而開得慢。 Credit: Reddit 社交討論平台 網民社交討論平台表達看法。 Credit: Reddit社交討論平台

這張具爭議的紙條照片，引發網民熱論，意見不一。





然而，亦有網民表示，司機貼出這張紙條背後可能有合理的理由。「大家都假設這司機就是蝸牛，他不可能只是厭倦了以合理速度開車卻一直被尾隨嗎？」





有人同意這網民看法，「大家都只是假設這司機遠低於限速開車，也許他只是厭倦了在公路上被追尾隨。」



有網民表示同情。 Credit: Reddit社交討論平台 有網民不解說：「我從來不理解為何大家對慢車抱怨，公路上有兩條車道是有原因的。如果趕時間就爬頭啊，為什麼這樣敏感。」





亦有司機表示理解，認為這張紙條背後或有實際含義。「車上或有易碎貨物，偶爾需要較慢速度開車。」另一位回應說：「當我開車帶我的祖母外出，我得非常慢地轉彎，因為老人家身體虛弱。我載我的狗外出時亦一樣，因為狗狗不會看路。」





有網民表示同情，認為其他人根本不知道司機或車上的乘客發生了什麼，他們可能有合理理由開慢車。

