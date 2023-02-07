下年起 常用止痛藥「撲熱息痛」將作重大改革

要點： 醫藥用品管理局 (TGA) 公布了關於銷售撲熱息痛產品的臨時決定。

建議限制超市和藥房貨架上的包裝尺寸。

更大的數量只能在藥房櫃枱後購買

根據澳洲醫藥用品管理局 （TGA） 的臨時建議，由 2024 年 6 月 1 日起，可以減少 「必理痛」 等撲熱息痛產品的包裝尺寸，以減少故意過量服用的情況。





TGA 周五（2月3日）公布了其代表關於銷售撲熱息痛產品的臨時決定，否決了其他更具爭議性的提議，包括限制顧客的年齡，以及限制消費者可購買的包裝數量。



以下是TGA的建議：

超市和便利店出售的撲熱息痛包裝由現時的 20 粒裝減至16 粒丸裝或膠囊裝；

藥房貨架上的包裝由現時的 100 粒裝減至 32 粒丸裝或膠囊裝；

其他最多 100 粒丸裝或膠囊裝的更大包裝，只能在藥劑師監督下取得。

超市和藥房貨架出售的藥丸只能採用薄膜包裝，以防止有人大量服用。藥房櫃枱後面提供的包裝則可採用薄膜包裝或瓶裝。



根據 TGA 提議的改革，想購買大量撲熱息痛的澳洲人將必須經藥房購買。 Source: AAP

旨在減少用藥過量

此決定是在 TGA 委託的獨立專家報告發表後作出的，該報告研究了故意服用過量撲熱息痛的情況。





每年因服用過量撲熱息痛致死的澳洲人約有 50 名，約 225 人住院。其中以青少年和年輕人的比率最高。





該報告的調查結果包括，一半以上故意服用過量撲熱息痛的人，涉及服用家中存有的任何數量的藥丸，並且服用過量通常是基於一時衝動服用家中現存的藥物。





TGA的臨時決定提出減少包裝尺寸可能會減少家中撲熱息痛的總量，因此亦會減少衝動而造成意外的人數。





在作此決定的同時，TGA 否決了其他選項，包括限制向 18 歲以上的人銷售撲熱息痛，承認這可能對過量服用行為的影響有限，並會影響獨立生活的年輕人。



TGA 亦承認，在零售環境中對銷售的包裝數量實施限制存在相當大的挑戰，但會鼓勵零售商限制銷售，限制每人只能購買一包。





另一選項：將藥物放在零售店櫃枱後面亦得不到支持，部分原因是給消費者帶來不便，並可能削弱對撲熱息痛安全性的信心。



想要在超市購買 Panadol 等撲熱息痛的消費者可能會被限制購買 16 片裝。 Source: AAP / Dan Peled TGA 還選擇不會對「必理痛骨關節炎止痛顆粒」等有等定舒緩目的的撲熱息痛施加限制，並指出這可能會影響人自我管理慢性痛症的能力，尤其是住在鄉郊或偏遠地區的人。





TGA 代表在中期報告中表示：「我認為我的決定已平衡各方面，並且已作出相稱的回應，可以盡量減少因使用撲熱息痛故意毒害自己造成的傷害。」





該名代表又指出，假如出現新的證據，可以進一步作出更改。





公眾可以在 3 月 3 日之前上 TGA 諮詢中心網頁就臨時決定提出反饋意見。



歡迎建議，但需加強教育

Painaustralia 行政總裁鍾斯 (Giulia Jones) 對於不採取某些更具爭議性的措施表示歡迎。





鍾斯說：「考慮到提議的內容，這是一個合理的結果。」





「我們傾向於不縮小包裝，但因為他們沒有限購，如果你需要一次過買三包……仍然可以買到，即使在超市。」





不過，鍾斯認為縮少包裝尺寸並不能解決過量服用的問題，並可能需要教育家長思考應該為青少年準備多少包撲熱息痛以備不時之需。





她說：「我們自八十年代以來，家裡就沒有帶鎖的藥櫃，也許是時候重新考慮一下了。」





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