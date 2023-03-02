牛肉腸仔含塑膠 澳洲食品局宣布回收

Woolworth 正回收出售的一款牛肉腸仔，澳洲食品標準局警告，由於存在異物，食用後可能會患病或者損傷，應該退貨。

澳洲食品標準局回收一款牛肉腸仔。

澳洲食品標準局回收一款牛肉腸仔。 Credit: Food Standards Australia New Zealand

澳洲及新西蘭食品標準局 Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ)今日（3月2日）發出通告，宣布回收Woolworths出售，Market Value 幼牛肉香腸（Thin Beef Sausage）24條1.8公斤裝。

食品標準局的通告指出，上述涉及回收的產品，最佳使用日期是2023年3月10日。
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通告說：「回收時因為存在異物（塑膠）。」

食品標準局指出：「食用含有硬膠的食品，可能會導致疾病/受傷。」

涉及今次回收的產品在西澳Woolworths超市發售。

食品標準局警告，不應食用上述回收產品，應將產品退回購買商舖，以獲得全額退款。

詳情可以向Woolworths查詢。
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今日大事(3月2日)

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Published 2 March 2023 at 2:08pm
By Wyee Yeung
Source: SBS