更多澳洲人搬到偏遠地區 哪些地區最受歡迎？

要點： 一份新報告分析了 2022 年澳洲境內居民搬遷的情況；

昆州和維州偏遠地區成為了 2022 年最受城市居民歡迎的遷入地；

那些在偏遠地區之間重新搬遷的居民紛紛湧至巴拉瑞特（Ballarat）、湯斯維爾（Townsville ）和墨累橋（Murray Bridge）。

根據一份新報告，在整個 2022 年，從澳洲首府城市前往偏遠地區的人數仍居高不下，比新冠疫情前 2018 年和 2019 高出約16%。





澳洲偏遠地區內的居民也在重新搬遷，昆州和維州的目的地非常受歡迎。





分析人士認為，住房負擔能力問題和就業機會是這一變化的驅動因素之一。





偏遠地區遷移者指數報告顯示，2022年偏遠地區之間的遷移人數上升，比新冠疫情前平均高出 8%。





2022 年 12 月份季度，地區與地區之間的搬遷人數增加了 2.2%，達到了自新冠疫情開始以來第二高的水平。



聯邦銀行和澳洲偏遠地區研究所的季度報告指數顯示，這一增長是後疫情時代住房市場的種種問題造成的。





報告說：「種種干擾正在影響住房和租金的可負擔性，特別是對於以前能夠獲得和負擔住房的低收入地區居民而言。 」





「跨地區遷移人數的增長，部分可能反映了人們在尋找和搬遷到其他更容易獲得和負擔得起住房的地方。」



偏遠地區之間的遷移

最受澳洲偏遠地區居民歡迎的地區是昆州的弗雷澤海岸（Fraser Coast）、班德堡（Bundaberg）、圖文巴（Toowoomba）和陽光海岸（Sunshine Coast），以及新州的梅特蘭（Maitland）。





其他居民增長最多的地區是維州的巴拉瑞特、昆州的湯斯維爾、洛坎普頓（Rockhampton ）和格拉德斯通（Gladstone）以及南澳的墨累橋。





聯邦銀行區域和農業綜合企業銀行業務的負責人福勒（Paul Fowler）表示，雖然住房的可及性可能會將偏遠地區居民推向其他地區，但強勁的勞動力市場是一個「吸因素」。





「就大多數技能和職業來說，人們如果有意願搬到另一個地方政府區域，就有機會在那裡找到好的工作。」



從城市搬到偏遠地區

2022年，從首府城市遷到偏遠地區的淨人數仍比新冠疫情前兩年的平均水平高出 45%。





昆州和維州兩州的偏遠地區是最受城市居民歡迎的遷入目的地——佔從城市遷往偏遠地區的淨流出人數的 34% 和 33%（與 2021年相比增加了一成以上）。





新州的偏遠地區相較沒那麼受歡迎，佔淨流出人數的 26%——與 2021 年相比，下降了 50%。



昆州偏遠地區和維州是最受城市居民歡迎的目的地——從城市到偏遠地區的淨流出比例分別為 34% 和 33%（與 2021 年相比增長了 10% 以上）。 Credit: SBS 澳洲偏遠地區有 13 個地方政府區域，與 2021 年相比，2022 年偏遠地區內的淨遷移總數增長超過100%。





該研究所首席執行官里奇（Liz Ritchie）表示：「遷移人數淨增長顯著的偏遠地區（居民）肯定感受到了房價和租金、當地服務和基礎設施的影響。」





「因此，政策制定者、行業和偏遠地區領導人需要關注這些結果，確保有足夠的規劃和資源，以滿足現在和未來幾十年的需求。」



聯邦政府如何應對？

聯邦交通部長金卡芙蓮（Catherine King）表示，對於哪些正在經歷移民人數增長的地區，聯邦政府正在提供資源。





她認為居民向澳洲偏遠地區搬遷可能是一個永久性的轉變。





她在周三（3月1日）的全國新聞俱樂部上說：「感覺這種變化不會改變。」





「我認為這個趨勢將繼續。但這要求政府思考在地方、州和聯邦之間——關於在哪裡投資以及如何投資。」



