嬰兒被喂電子煙惹眾怒 警方：確保無恙但不會檢控

社交平台Facebook上流傳一條影片，顯示一名女子懷抱著10個月大的嬰兒。她問「你想試試嗎」，然後把一支黃色的電子煙放到嬰兒口中。





另一條不同角度的影片顯示，嬰兒被喂電子煙後，口中噴出煙霧並咳嗽，但家中親友卻哈哈大笑。





這個令親友感覺有趣的場面，卻在網上引發眾怒，數百名網民紛紛表示此舉令人「噁心」並斥這家人「有病」。





「太糟糕了，沒人能相信。為何要給BB吃電子煙？」「太噁心了，可憐的BB。」「把BB給我，至少我會愛他/她並正確地撫養。」「喂自己孩子電子煙的人，長大並做個好母親吧。」





據報向嬰兒喂電子煙的是一位女性親戚，而母親當時在場。後者更在貼文中以粗言對網民反唇相譏：「所有躲在網上談論我和我的孩子的***，顧好你們自己吧。你們也不是完人，還在說別人，你們就是一堆可憐蟲。」



嬰兒吞雲吐霧的畫面引起眾多網民不安。 Credit: 7News 新州警方發聲明表示，已派警員前往事發住宅，確保嬰兒無恙。「中北海岸警區的警員已基於對一名10個月的嬰兒的福祉的擔憂而拜訪Kempsey一個家庭。」





「根據醫療專家和其他政府機構提供的建議，警員已和嬰兒的家人談話。警方不會採取更多行動。」





肺病基金會（Lung Foundation）的政策高級經理Paige Preston向七號台表示，有證據顯示電子煙可引致短期和長期的肺部受損，家人應帶嬰兒就診檢查。





「這可憐孩子的影片應引起重視，因為它在令電子煙普及化，對兒童和成人都亮起危險的警號。」



