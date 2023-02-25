年輕人吸食電子煙愈加流行 衛生部長誓言限制進口

衛生部長畢勒（Mark Butler）昨日（2月24日）表示，越來越多黑市售賣電子煙的情況出現，令問題「失控」。「小學和中學都有校長反映，吸食電子煙成為最嚴重的操行問題。」





他與州及領地的領袖開會，提出加強規管電子煙銷售，並打擊非法途徑。他提到，警方和海關也已將這「衝擊社區」的問題提上日程。





研究人員也支持當局加強監管，但就呼籲不要跟隨新西蘭的做法，即使該國錄得歷史最低的吸煙率。



電子煙都多普遍？

雪梨大學副教授Becky Freeman所領導的去年發表的 研究 發現，新州14至17歲青年很輕易就能從商店買到電子煙，即時法律規定禁止賣給未成年人。





在2019年對700名青年的訪問發現，五份之一的非吸煙者曾嘗試電子煙；在2021年，有三份之一的16至24歲人士至少吸過一次電子煙。



國立大學去年發表的 報告 指，18至24歲的澳洲人，有5%已習慣吸食電子煙。而維州癌症協會本月的報告顯示，八成人相信電子煙會令人高度上癮。





Otago大學教授 Janet Hoek 表示，有年輕人反映煙癮強烈，令他們在課堂難以集中精神。「一個休閒體驗已迅速成為他們生活必須圍繞（的東西），很多人都不歡迎這種出乎他們意料（的後果）。」



現行法例不足

Freeman副教授表示，澳洲在電子煙方面有「全球最有效的立法」。





澳洲人只能憑處方購買含有尼古丁的電子煙，只有正在戒煙的人可以諮詢醫生並獲得去藥房購買電子煙的處方。「這看起來很受控......不幸的是，事情不是這樣。」





商店只能出售不含尼古丁的電子煙，但卻很難監管。「很多零售售賣偽裝成無尼古丁、但實際上有的電子煙。」





此外，產品包裝還應有禁止賣給兒童的警告，但這些措施並沒被生產商採納，他們還以繽紛的色彩和不同口味吸引年輕人。





畢勒說：「粉紅獨角獸圖案、香口膠口味，這些不是對成年人的營銷，而是直接針對兒童。我決心杜絕它們。」



電子煙的包裝非常色彩繽紛。 Credit: The New York Times

如何改革？

醫藥用品管理局（TGA）在去年11月就可能的改革進行諮詢，收到的反饋包括禁止所有含尼古丁電子煙、實施醫療進口限制等。畢勒昨日表示，已即時收緊進口，並會參考州地意見採取更多行動。





Freeman副教授支持禁止在商店出售任何電子煙，並完全禁止進口，從而令年輕人無法輕易獲得。「制止這場電子眼大流行，我們還有很長的路。」





但她呼籲不要效仿鄰國新西蘭的政策。





在當地，18歲及以上人士無需處方便可在商店買到含尼古丁的電子煙，但口味有限，必須去專門店才有更多選擇。衛生部的數據顯示，成年人去年吸食電子煙的比例為8.3%，香煙則驟減至8%。



