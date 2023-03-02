Silhouette of a woman standing against orange sky during sunset.
Silhouette of a woman standing against orange sky during sunset.

台女追薪之路一波三折 新議案籲保護舉報人

來自台灣的雷女士（化名）抵澳洲追夢多年後，仍在追討前僱主拖欠的數千澳元的欠薪。研究員和倡議者表示，新移民勞工權益被剝削的情況屢見不鮮。

Published 2 March 2023 at 12:41pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
要點：
  • 一項新議案呼籲保護遭受剝削而作出舉報的移民勞工。
  • 議案「Breaking the Silence」呼籲採取保護措施，使受剝削的移民勞工能夠對僱主採取行動。
  • 根據移民司法研究所（Migrant Justice Institute）的數據，四分之三的移民勞工收入低於最低工資。
雷女士從台灣來到澳洲，夢想能提高自己的英語水平，獲得學位和發展創業技能。

可是，她指自己被前僱主剝削，多年來她一直試圖追討僱主數千澳元的欠薪。

2019 年，正就讀大學的雷女士，開始在一間咖啡店做臨時工，在六個月工作期間，時薪介乎每小時 13 至 15 元，直至有一天她在工作時受傷。

她表示她被踢出咖啡店的微信群，無法再從網上看到輪班表，也無法重返工作崗位。
更多內容

【全澳打工仔收入不敵通脹】工資增長10年新高 扣除通脹跌幅歷來最大

雷女士向 SBS 新聞表示，當她意識到自己的薪金低於最低工資時，她曾在網上研究有關工資水平的數據。她計算出前僱主拖欠她逾 9,000 元。

她說：「這是我的辛勤工作(的回報)，我值得這些錢。」

「我聘請了一名律師進行談判，前僱主同意支付這筆款項，但不幸地，我在 2020 年農曆新年時回台灣，但因為新冠疫情而被困住。」

Barista making a coffee
雷表示她曾在澳洲一間咖啡店受僱，卻被僱主拖欠薪金。 Source: Getty
當她回到澳洲時，她發現這間咖啡廳已經破產了。

兩年後，在僱傭權利法律服務（Employment Rights Legal Service） 的支持下，她仍嘗試追討這筆款項，她相信其他人也有類似情況，但可能不敢說出來。

她說：「在那裡工作的所有員工都是國際學生，很多員工被迫長時間工作和加班，如果他們不同意，他們會被解僱。」

「當時我也有顧慮，我的工作時間已超過簽證條件規定的時間，但我覺得我不能投訴，亦感到壓力很大，因為並不容易找到工作，但如果我不工作，就負擔不起在這裡學習的費用。」

雷女士的個案只是冰山一角。

保護舉報人的議案

試圖在澳洲謀生的移民勞工中，低工資、惡劣的工作環境和長時間地工作的情況屢見不鮮。

對於那些遭受不合法待遇的人，對僱主採取行動是困難的。像雷女士般，很多人因為擔心失去工作或危及他們的簽證而不敢說出來，但一項新動議正在尋求改變這種狀況。
更多內容

【航班再延誤！】地勤罷工控訴成棄卒「被外判」工時薪酬零保障

澳洲人為何願意長時間工作？

由移民司法研究所（Migrant Justice Institute）和人權法律中心（Human Rights Law Centre）領導的 「Breaking the Silence 」議案呼籲聯邦政府建立保護舉報人機制，支持移民勞工舉報在工作場所受到剝削的行為。

該議案得到 40 多個組織的支持，呼籲政府保護對僱主採取行動的受剝削移民勞工，免於被取消簽證。

議案亦包括持短期簽證的人士，使他們在權利受到侵犯並採取法律行動時，仍能夠留在澳洲。

剝削移民勞工的情況有多普遍？

移民司法研究所過去五年對 15,000 名移民勞工進行調查，發現四分之三移民勞工的收入低於澳洲的最低臨時工工資。四分之一的人收入少於一半。

九成工資低於標準的勞工並沒有採取任何行動，因為移民勞工擔心舉報僱主或採取法律措施，可能會危及他們的簽證。

移民工人中心總監昆克爾（Matt Kunkel）表示，保護舉報人的措施使移民勞工能夠舉報剝削他們的僱主，因為他們不用擔心簽證被取消。

他說：「澳洲的大多數移民勞工都經歷過被剝削工資。有些人更遭受僱主更嚴重的虐待，他們的護照經常被僱主扣起。」

「如果我們認真地要杜絕工作場所的剝削行為，那麼保護舉報人的措施是不可或缺的。」
昆克爾說，很多勞工面臨著「不可能的局面」，並且「被迫在穩定就業和有保障地居留權之間作出選擇。」

他說：「我們的簽證制度迫使很多勞工在居留權和勞工權益之間作出選擇，這是不合情理的。」

「這些保護舉報人的措施將使移民勞工能夠尋求公平地就業，亦能被視為我們社區中平等的成員。所有勞工都會感受到這些好處。」

移民司法研究所的調查並不是首個強調移民勞工工資被剝削的調查。 新州工會在12 月公布的一份報告顯示，在全國排名前八位的行業中，超過 60% 的招聘廣告提供不合法工資水平。

他們分析的 7,000 個招聘廣告中，大部分都是外語，這表明很多勞工正在被他們移民社區中的「自己人」利用。

超過三分之一的受訪移民工人表示，他們是因為簽證類型而獲得薪金較低的工作，超過四分之一的人表示，他們是因為國籍而得到較少的工資。

前政府在2017 年實施了一項保證協議，保護那些因遭受勞工權益剝削而違反簽證條件的人免於被取消簽證，只要該問題已報告給公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）和工人願意協助處理調查。

但根據「Breaking the Silence」的報告，該協議「並未奏效」，每年只有約 15 名勞工使用此協議。

SBS 新聞已聯絡內政部尋求回應。
更多內容

Tik Tok限制青少年使用屏幕时间

嬰兒被喂電子煙惹眾怒 警方：確保無恙但不會檢控

至少30所學校數百名伊朗女學生遭下毒 當局將調查毒源

【耐人尋味】澳女被控連環車撞男友 男友：我不應吃她一條熱薯條

中國嚴正反對美方 TikTok 禁令 指責美國出於「太不自信」

【再來一波】致命「超級細菌」將無「抗生素」可醫

【性價比逐樣睇】CHOICE 測試市面44款洗潔精 超市品牌贏通街

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道




SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
標籤
Australia