台女追薪之路一波三折 新議案籲保護舉報人

雷女士從台灣來到澳洲，夢想能提高自己的英語水平，獲得學位和發展創業技能。





可是，她指自己被前僱主剝削，多年來她一直試圖追討僱主數千澳元的欠薪。





2019 年，正就讀大學的雷女士，開始在一間咖啡店做臨時工，在六個月工作期間，時薪介乎每小時 13 至 15 元，直至有一天她在工作時受傷。





她表示她被踢出咖啡店的微信群，無法再從網上看到輪班表，也無法重返工作崗位。



雷女士向 SBS 新聞表示，當她意識到自己的薪金低於最低工資時，她曾在網上研究有關工資水平的數據。她計算出前僱主拖欠她逾 9,000 元。





她說：「這是我的辛勤工作(的回報)，我值得這些錢。」





「我聘請了一名律師進行談判，前僱主同意支付這筆款項，但不幸地，我在 2020 年農曆新年時回台灣，但因為新冠疫情而被困住。」





雷表示她曾在澳洲一間咖啡店受僱，卻被僱主拖欠薪金。 Source: Getty 當她回到澳洲時，她發現這間咖啡廳已經破產了。





兩年後，在僱傭權利法律服務（Employment Rights Legal Service） 的支持下，她仍嘗試追討這筆款項，她相信其他人也有類似情況，但可能不敢說出來。





她說：「在那裡工作的所有員工都是國際學生，很多員工被迫長時間工作和加班，如果他們不同意，他們會被解僱。」





「當時我也有顧慮，我的工作時間已超過簽證條件規定的時間，但我覺得我不能投訴，亦感到壓力很大，因為並不容易找到工作，但如果我不工作，就負擔不起在這裡學習的費用。」





雷女士的個案只是冰山一角。



保護舉報人的議案

試圖在澳洲謀生的移民勞工中，低工資、惡劣的工作環境和長時間地工作的情況屢見不鮮。





對於那些遭受不合法待遇的人，對僱主採取行動是困難的。像雷女士般，很多人因為擔心失去工作或危及他們的簽證而不敢說出來，但一項新動議正在尋求改變這種狀況。



由移民司法研究所（Migrant Justice Institute）和人權法律中心（Human Rights Law Centre）領導的 「Breaking the Silence 」議案呼籲聯邦政府建立保護舉報人機制，支持移民勞工舉報在工作場所受到剝削的行為。





該議案得到 40 多個組織的支持，呼籲政府保護對僱主採取行動的受剝削移民勞工，免於被取消簽證。





議案亦包括持短期簽證的人士，使他們在權利受到侵犯並採取法律行動時，仍能夠留在澳洲。



剝削移民勞工的情況有多普遍？

移民司法研究所過去五年對 15,000 名移民勞工進行調查，發現四分之三移民勞工的收入低於澳洲的最低臨時工工資。四分之一的人收入少於一半。





九成工資低於標準的勞工並沒有採取任何行動，因為移民勞工擔心舉報僱主或採取法律措施，可能會危及他們的簽證。





移民工人中心總監昆克爾（Matt Kunkel）表示，保護舉報人的措施使移民勞工能夠舉報剝削他們的僱主，因為他們不用擔心簽證被取消。





他說：「澳洲的大多數移民勞工都經歷過被剝削工資。有些人更遭受僱主更嚴重的虐待，他們的護照經常被僱主扣起。」





「如果我們認真地要杜絕工作場所的剝削行為，那麼保護舉報人的措施是不可或缺的。」



昆克爾說，很多勞工面臨著「不可能的局面」，並且「被迫在穩定就業和有保障地居留權之間作出選擇。」





他說：「我們的簽證制度迫使很多勞工在居留權和勞工權益之間作出選擇，這是不合情理的。」





「這些保護舉報人的措施將使移民勞工能夠尋求公平地就業，亦能被視為我們社區中平等的成員。所有勞工都會感受到這些好處。」





移民司法研究所的調查並不是首個強調移民勞工工資被剝削的調查。 新州工會在12 月公布的一份報告顯示，在全國排名前八位的行業中，超過 60% 的招聘廣告提供不合法工資水平。





他們分析的 7,000 個招聘廣告中，大部分都是外語，這表明很多勞工正在被他們移民社區中的「自己人」利用。





超過三分之一的受訪移民工人表示，他們是因為簽證類型而獲得薪金較低的工作，超過四分之一的人表示，他們是因為國籍而得到較少的工資。





前政府在2017 年實施了一項保證協議，保護那些因遭受勞工權益剝削而違反簽證條件的人免於被取消簽證，只要該問題已報告給公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）和工人願意協助處理調查。





但根據「Breaking the Silence」的報告，該協議「並未奏效」，每年只有約 15 名勞工使用此協議。



