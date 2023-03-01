至少30所學校數百名伊朗女學生遭下毒 當局將調查毒源

重點 落毒襲擊事件至今至少涉及 30 所學校。

落毒事件的幕後黑手尚未查明。

對落毒事件的司法調查仍在進行中。

當地衛生部長表示，最近幾個月伊朗多間女校接連發生有集體中毒事件，涉及數百名女學生受害中毒。一些政界人士認為，事件疑似為宗教狂熱團體所為，目的是反對女生接受教育。





早前一名年輕的伊朗女子因為脫掉頭巾違反宗教嚴格著裝規定而在宗教警察的監護下死亡，伊朗當局備受批評，全國各地掀起數月的反政府抗議浪潮。





據官方媒體報導，伊朗什葉派穆斯林聖城庫姆（Qom）至少四個城市，從11 月有 30 多間學校發生「下毒襲擊」事件，促使當地一些家長們讓孩子退學。





從社交媒體上可見，一些中毒被送院的女學生說她們感到噁心嘔吐和心悸。





官方媒體引述伊朗衛生部長艾諾拉希（Bahram Einollahi）說：「調查這種輕微中毒從何而來，以及這事件是否有人蓄意下毒，並不在我部門的職責範圍內。」





而根據伊朗國家通訊社報導，副部長潘納希（Younes Panahi）於周日（2月26日）告訴記者：「調查發現有人想一些學校關閉，尤其是女子學校。」



據官方媒體報導，城巿波魯傑德（Boroujerd）的一所男校亦成為下毒目標。





據伊朗國家通訊社報導，政客莫納迪（Alireza Monadi）認為有人持著「魔鬼企圖」阻止女孩上學，並指這企圖是個「嚴重的威脅」。





他並沒有詳細說明，但推測是激進伊斯蘭主義者所為，這些強硬派團體自稱為對伊斯蘭教教義解釋的捍衛者。





2014 年，城市伊斯法罕（Isfahan）街頭上人們遭潑強酸襲擊，懷疑是為了恐嚇違反嚴格伊斯蘭宗教著裝規定的婦女。





改革派政客曼蘇里（Azar Mansoori）在推特上表示：「如果當時能查明並懲罰潑酸襲擊的組織，今天一群反動分子就不會聯合起來對付我們學校裡無辜的女孩。」





伊朗國內一些高級神職人員和政客批評政府未能解決下毒襲擊事件，更提出了自相矛盾的各種理由，部分更警告說，人民家庭受影響可能會引發進一步的抗議。





官方媒體引述高級神職人員博魯耶迪（Mohammad Javad Tabatabai-Borujerdi）表示：「官員各自給出相互矛盾的解釋……一個說事件是蓄意，另一個說與安全有關，而另一位官員則歸咎於學校的供暖系統。」





「如此言論增加人們（對當權派）的不信任。」



