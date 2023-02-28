【非正式禁令解除？】中國官媒獨家報道：幾千噸澳洲棉花抵山東省

中國官媒「環球時報」英文版，以獨家報道為題，指繼2月初，澳洲煤炭運抵中國南部港口，澳洲棉花對中國出口近日已恢復，雙邊經關係出現多項改善跡象。



業內人士和觀察人士敦促澳方抓住機遇，採取更多實質性舉措修復中國貿易商信心，為兩國合作注入更多正能量。 中國官媒「環球時報」獨家報道

有分析認為，中國傳媒一貫作為政府喉舌，以獨家報道指澳洲棉花對中國的出口已恢復，可以視為北京對澳洲棉花的非正式禁令，已經解除。





報道引述青島一家棉花貿易機構，譯音姓陳的經理，指最近大約數千噸澳洲棉花抵達山東省青島港，並已交付給中國客戶。





報道引述陳經理表示，「相關程序於去年 12 月開始。但與3年前雙邊關係凍結之前相比，澳洲棉花的進口量仍然很少。」





報道說，一些中國企業對澳洲棉花持觀望態度，理由是擔心“籠罩在雙邊關係上的地緣政治陰雲尚未完全消除。





報道引述陳經理指出：「目前大多數中國客戶從美國和巴西進口大宗棉花。 據估計，在澳洲前總理莫理遜（Scott Morrison）破壞雙邊關係後，來自澳洲的棉花僅佔中國棉花進口總量的 5% 左右，低於 2019 年的 20%。」



環球時報英文版獨家報道，澳洲棉花恢復進口中國。 Credit: 環球時報 之前路透社報道，中國國營的中華棉花集團公司，澳洲子公司，中棉澳洲公司，正將一批澳洲棉花運往中國青島倉庫，以及另一處地點。





報道引述行內人士透露，如果非正式禁令解除，這些棉花可以銷往利潤豐厚的中國國內市場。禁令若未取消，免稅區內的公司也可以將產品進行再出口。





業內人士就預料，隨著中澳兩國關係改善，對澳洲棉花進口的禁令也將解除。





報道又引述一名不願透露姓名貿易商指出，近幾個月，澳洲棉花一直運往中國，小批貨物已清關。





中國曾經是澳洲棉花最大出口國，購買澳洲約70%的棉花。





在2020年10月，中國政府開始勒令國內紡織廠停止購買澳洲棉花， 若然違反，廠家將面臨配額被削減的風險。





中國海關數據顯示，2022年中國只進口約2萬噸澳洲棉花，而2019年為40萬噸。





去年11月，中國國家主席習近平與澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）會面後，兩國外交關係緩和。



環球時報指，2月初，中國商務部長王文濤與澳洲貿易部長費雷爾（Don Farrell）舉行視像會議，是自2019年以來舉行首次此類會談，邁出了雙邊經濟關係正常化的實質性步驟。





中國商務部新聞發言人束珏婷上星期表示，中澳經貿關係打開了一個「重要窗口」，雙方應共同努力，為兩國合作注入更多積極因素。





環球時報引述山東省聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員於鐳，敦促澳洲「保持外交獨立於美國，並在與中國的關係上，採取更加務實的態度」。

