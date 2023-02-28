新州改革土地估價制度 勢影響全州地稅及市政費

州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，目前對全州2600萬個地塊進行估價的制度，正從原本不考慮土地上的住房或建築，轉向更貼合市場價值。
他表示，新的制度將允許業主查閱估價數據，了解其地價是如何計算得出。但他預計整個改革過程需要數年。
地價是由新州估價總署（Valuer General NSW）進行評估，每三年向業主匯報一次。需要交地稅業主，通常是投資者、企業或度假屋所有人，常對稅額波動感到不滿，特別是未開發的土地。
署方的數據顯示，全州總地價在2021-22財年增加了6000億元即26%，達到280兆元。
其中鄉鎮地區，包括獵人區、中部高原和梅利地區升值最大。地產發展商業界組織「城市工作組」（Urban Taskforce）相信，這是因為新冠疫情期間人們從城市搬到鄉區，而且地價並不包含建築。
佩洛德表示，維州的土地估價制度結合了已開發和未開發的土地價值，是較佳的方式。「土地價值不時上漲，估價總長辦公廳進行評估並反映為地稅的上漲。」
「問題在於我們是基於未開發的價值來作評估，那造成一些挑戰。我在擔任財政廳長時已開始一些工作，來（把估價制度）改為已開發土地的估價方式，那會減少波動。」
當局已為估價總署撥款2000萬元來參考維州進行改革。
此外，當局也考慮取消對保險費徵稅，取而代之的是根據地價徵收新的費用，用於當地消防和緊急服務。
這計劃其實在2017年已提出，但受商業和工業用地的業主反對而擱置，而澳洲保險業理事會（Insurance Council of Australia）則支持廢除保險費徵稅。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。