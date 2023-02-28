新州改革土地估價制度 勢影響全州地稅及市政費

新州政府宣佈改革土地價值估算的方式，令其更貼合市場價值。大量業主和投資者的地稅和市政費賬單將會受到影響。

Some 98 per cent of rental properties across the country are too expensive for workers on the minimum wage.

Source: Getty / Getty / mikulas1/Getty Images

州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，目前對全州2600萬個地塊進行估價的制度，正從原本不考慮土地上的住房或建築，轉向更貼合市場價值。

他表示，新的制度將允許業主查閱估價數據，了解其地價是如何計算得出。但他預計整個改革過程需要數年。

地價是由新州估價總署（Valuer General NSW）進行評估，每三年向業主匯報一次。需要交地稅業主，通常是投資者、企業或度假屋所有人，常對稅額波動感到不滿，特別是未開發的土地。

署方的數據顯示，全州總地價在2021-22財年增加了6000億元即26%，達到280兆元。

其中鄉鎮地區，包括獵人區、中部高原和梅利地區升值最大。地產發展商業界組織「城市工作組」（Urban Taskforce）相信，這是因為新冠疫情期間人們從城市搬到鄉區，而且地價並不包含建築。

佩洛德表示，維州的土地估價制度結合了已開發和未開發的土地價值，是較佳的方式。「土地價值不時上漲，估價總長辦公廳進行評估並反映為地稅的上漲。」

「問題在於我們是基於未開發的價值來作評估，那造成一些挑戰。我在擔任財政廳長時已開始一些工作，來（把估價制度）改為已開發土地的估價方式，那會減少波動。」

當局已為估價總署撥款2000萬元來參考維州進行改革。

此外，當局也考慮取消對保險費徵稅，取而代之的是根據地價徵收新的費用，用於當地消防和緊急服務。

這計劃其實在2017年已提出，但受商業和工業用地的業主反對而擱置，而澳洲保險業理事會（Insurance Council of Australia）則支持廢除保險費徵稅。
相關內容

【一次過印花稅VS 年度物業稅】政府推網上計算機幫你揀

【你會點揀？】新州首置人士可選擇支付土地稅代替印花稅

【積少成多】你有否被多收Council Rate？

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 28 February 2023 at 1:11pm
By Koma Cheng
Source: SBS